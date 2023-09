Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, è un cielo che invita a fare chiarezza, c’è un po’ di confusione sul futuro dei prossimi mesi e questi vi rende nervosi. Cercate di non prendere le situazioni troppo di petto. Calma.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, si prospetta un bel cielo per le coppie, una ritrovata complicità scandisce questa giornata regalando delle emozioni intriganti.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo invita alla prudenza. Se ultimamente sul lavoro ci sono stati dei malintesi, cercate di mettere nero su bianco le cose che non vi stanno bene.



Cancro

Cari Cancro, belle stelle per i sentimenti! Gli amori nati da poco hanno una marcia in più e saranno forieri di legami importanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 settembre 2023), ultimamente siete piuttosto pensierosi, il partner vi appare lontano. Questo vi crea una certa inquietudine. Non tenetevi tutto dentro ma dite apertamente quello che pensate.

Vergine

Cari Vergine, cielo interessante per i nuovi progetti, avete voglia di mettervi in gioco e le novità non mancheranno di certo. Favoriti i contatti con altre città.

Bilancia

Cari Bilancia, belle queste stelle per i single! Se solo fareste bene a guardarvi attorno, sarebbe davvero un peccato sprecare il vostro charme.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cielo interessante per le coppie di lunga data, avrete voglia di mettere radici. Possibile l’ufficializzazione di un’unione da qui ai prossimi mesi.

Sagittario

Cari Sagittario, cielo interessante per i nuovi progetti, da qualche settimana a questa parte avete davvero una marcia in più!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, bello questo cielo per i sentimenti, se avete da poco conosciuto una persona carina mettete da parte ogni ansia e coltiva il rapporto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 settembre 2023), nelle prossime ore l’umore sarà altalenante, attenzione alle polemiche inutili. Qualcuno potrebbe pentirsi per qualche parola di troppo, contate fino a dieci prima di esporvi.

Pesci

Cari Pesci, sul lavoro c’è un po’ di nervosismo, cercate di non perdere la pazienza e se c’è qualche problema parlatene apertamente senza remore.