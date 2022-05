Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, in questa domenica hai una bella energia, quindi approfittane per organizzare qualcosa di carino anche insieme al partner. Qualche incertezza nelle prossime ore potrebbe metterti in guardia nei confronti di qualcuno, sarà meglio essere prudenti.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, se alcune situazioni sono un po’ ferme presto si sboccheranno grazie a un colpo di fortuna. Sono in arrivo delle buone soluzioni. Nel corso della giornata qualcuno potrebbe avere a che fare con una persona che ha bisogno di un chiarimento.

Gemelli

Cari Gemelli, la grinta non ti manca in queste 24 ore e potresti ritrovarti a fare mille cose. L’unica cosa è attenzione e a non stancarti troppo. La tua situazione professionale va analizzata con calma. Il cielo sta cambiando in meglio e rifletti con cura prima di prendere una decisione importante.

Cancro



Cari Cancro, alcune questioni familiari portano qualche malumore. Niente paura però, perché arriva il recupero da stasera. Venere in quadratura potrebbe provocare alcune piccole schermaglie amorose, ma nulla di cui preoccuparsi. Evita discussioni accese.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 15 maggio 2022), i

n amore la situazione è buona, quindi se vuoi ufficializzare un’unione è il momento adatto per farlo. Se invece sei solo guardati intorno. Nel corso di questa domenica potrebbe affiorare un po’ di nervosismo o di stanchezza accumulata nelle settimane passate.

Vergine

Cari Vergine, la tua serenità non deve essere turbata da qualche contrattempo. Approfitta di questa giornata per dedicarti a qualcosa che ti piace. In questa domenica avrai la possibilità di lasciarti alle spalle le tensioni che hai accumulato in settimana.

Bilancia

Cari Bilancia, in queste ore sei protagonista e gli altri ti stimeranno al punto di aver voglia di starti vicino. E’ necessaria un po’ di cautela in amore, altrimenti correrai il rischio di diventare troppo geloso, cerca di fare attenzione quindi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se ti interessa una persona non aver paura di farti avanti in questa giornata. Non dovrai rinunciare a passare la domenica in compagnia della persona amata. Puoi anche organizzare qualcosa di speciale. La Luna potrebbe regalarti belle emozioni.

Sagittario

Cari Sagittario, questa giornata parte bene, quindi se devi avanzare delle proposte valuta bene tutto e non prendere decisioni frettolose. Finalmente riuscirai a sistemare alcune cose della tua vita amorosa e affettiva e riportare la giusta armonia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dedicati a qualche attività piacevole, anche tu hai bisogno di staccare la spina ogni tanto. La Luna potrebbe riservarti una sorpresa molto bella. Se sei single, metti da parte la timidezza e guardati un po’ intorno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 15 maggio 2022), la tua creatività ti darà una marcia in più, quindi sono favoriti anche i contatti e le collaborazioni. I progetti che nascono ora sono buoni e promettono anche bene. Cerca di lasciar parlare senza arrabbiarti se qualcuno deve dirti qualcosa.

Pesci

Cari Pesci, hai molte cose a cui pensare in questa domenica e questo ti rende un po’ confuso. Analizza una cosa per volta però. I pianeti favoriranno i nuovi progetti e le idee creative. Dovresti sfruttare le prossime ore per lanciarti in qualcosa di nuovo.