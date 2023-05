Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, una bella energia sarà pronta a fare capolino nel vostro segno regalandovi una grinta e una determinazione che non pensavate di avere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state vivendo un fine settimana un po’ faticoso, dovrete affrontare alcune sfide ma alla fine ve la caverete egregiamente. Non perdete la fiducia in voi stessi.

Gemelli

Cari Gemelli, vi attende una bella creatività. Avrete modo di dimostrare agli altri il vostro valore e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. In amore le coppie di lunga data potrebbero mettere in cantiere un’importante progetto di vita insieme.

Cancro



Cari Cancro, in questo fine settimana le cose da fare non mancheranno e talvolta potreste risentire di un certo affaticamento. Affrontate una cosa alla volta e non temete di dover declinare qualche invito.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 14 maggio 2023), qualche polemica di troppo potrebbe fare capolino nel fine settimana, rendendovi piuttosto nervosi. Attenzione alle parole, contate fino a dieci prima di esporvi.

Vergine

Cari Vergine, in questo fine settimana potreste trovarvi ad affrontare alcune situazioni sfidanti, cercate di non agitarvi eccessivamente ma procedete un passo alla volta.

Bilancia

Cari Bilancia, fine settimana intrigante da tanti punti di vista, avrete delle buone intuizioni che vi permetteranno di mettervi in gioco e le soddisfazioni non mancheranno di certo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, anche se avrete tante cose da fare cercate in questo fine settimana di ritagliarvi del tempo per voi stessi, così da ripartire più carichi che mai! Bene le relazioni interpersonali.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo fine settimana l’energia non vi manca! Perché non ne approfittate per organizzare qualcosa di piacevole con le persone a voi care? Buon momento per l’amore.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, fine settimana un po’ faticoso per i nati del segno ma con la giusta organizzazione riuscirete a superare ogni ostacolo. Attenzione alla finanze, ultimamente avete dovuto affrontare tante spese.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 14 maggio 2023), sprizzate energia da tutti i pori e gli altri vi guarderanno sotto una luce diversa, non esitando a voler essere parte della vostra cerchia. Le relazioni interpersonali sono favorite.

Pesci

Cari Pesci, il momento è positivo sotto tanti punti di vista, a partire dai sentimenti! Se siete soli, le occasioni di incontro non mancheranno mentre se avete già un riferimento affettivo sarà possibile rafforzarlo.