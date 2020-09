Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 settembre 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, in arrivo forti emozioni. Romanticismo al top tra martedì e giovedì. Per quanto riguarda il lavoro, va a gonfie vele. Tutti i tasselli che avete sistemato negli ultimi tempi andranno al loro posto. Siate gentili con i vostri collaboratori.

Toro

Amici del Toro, come sarà questa domenica? In amore forte intesa con il partner, sia a letto che sul piano del dialogo e delle parole. Sul Lavoro è un periodo propizio. Sarete in grande forma. Provate la meditazione per recuperare energie ed equilibrio fisico.

Gemelli

Gemelli, non siate troppo gelosi. Sul lavoro qualche conflitto con i colleghi potrebbe mettervi di cattivo umore. Astio con Toro e Scorpione.

Cancro

Cari amici del Cancro questa domenica 13 settembre mette al centro gli amici. Preziosi. Sia per la tua vita provata che per quella professionale. Per i sigle è arrivato il momento di buttarsi. Per le coppie, invece, è in arrivo una settimana tranquilla. Per gli studenti, l’inizio delle scuole sarà con il botto.

Leone

Amici del Leone, la parola chiave per te per la prossima settimana è sincerità. Ricordatelo. Sul lavoro vi aiuta Marte. Per voi questa domenica sarà tranquilla, grazie alla Luna nuova nel segno della Vergine.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Vergine oggi è una domenica in cui apprezzerete il valore del tempo trascorso a casa. Oggi sarai un mix di forza e gentilezza. Buone le giornate di mercoledì e giovedì. La parola per te è energia.

Bilancia

Amici della Bilancia, la tua parola della settimana è sicurezza. Non temere di non essere all’altezza di un progetto più stimolante. Accetta la sfida dei pianeti.

Scorpione

Scorpione, per te la parola è soluzione. Siete voi i registi di voi stessi. E liberatevi di quell’ansia di non avere fatto abbastanza.

Sagittario

Sagittario, non tirarti indietro di fronte a una nuova esperienza. È il momento giusto per restare accesi. Parola chiave della settimana: sfida

Capricorno

Carpricorno, non stare imbambolato. Aprite le finestre c’è un magnifico arcobaleno fuori. Reagisci se ti senti giù di morale e datti da fare. Sarai premiato. La tua parola della settimana è sorpresa.

Acquario

Acquario, sul lavoro insisti. Devi farti trovare pronto al salto di qualità in arrivo. Non mollare. La tua parola è evoluzione.

Pesci

Pesci, la parola per te è intimità. Apprezzerai le giornate corte, dopo un’estate distratta dalla luce. State andando nella giusta direzione.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

