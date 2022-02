Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, le discussioni inizieranno molto presto per te oggi. E il resto della giornata non sarà molto meglio. Pazienza. Amore: durante la giornata di oggi vivrai in un costante stato di tensione con il tuo partner. Misura le tue parole quando reagisci

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, hai il tuo programma, ma assicurati che gli altri siano sulla stessa pagina. Potrebbe esserci confusione e devi affermare le cose chiaramente. Amore: disaccordi nella vita coniugale. Coloro che stanno corteggiando apprezzeranno la storia d’amore e il dialogo e gli accordi prospereranno.

Gemelli

Cari Gemelli, Non dimenticare l’etica, se riesci a realizzare ciò che vuoi senza guardarti intorno, riceverai dure critiche. Stai attento. Amore: nelle tue relazioni amorose potrebbe esserci tensione, che potrebbe essere dovuta a una scarsa comunicazione. Sii chiaro nell’esprimerti.

Cancro



Cari Cancro, saper ascoltare i consigli ed essere comprensivi con gli altri ti permetterà di raggiungere grandi traguardi nella vita, in diversi ambiti. Amore: forse senti una certa solitudine o delusione nelle tue relazioni. Questo potrebbe accadere perché la comunicazione non è buona.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 13 febbraio 2022), c’è una tendenza all’errore che può farti esigere te stesso, puoi evitarlo se stai attento, il che significa essere attento. Amore: sarai molto sensibile. I rapporti con la persona che ti piace o con il tuo partner avranno una buona dose di romanticismo.

Vergine

Cari Vergine, la tua tendenza a fare ciò che vuoi senza impegnarti ti porterà a una situazione scomoda in una certa trattativa. Amore: fidati del tuo partner come prima, perché non ti darà alcun motivo per non farlo. Il vero amore può con tutto.

Bilancia

Cari Bilancia, tutto ciò che sta accadendo nel tuo lavoro, dove tutto è un uragano di problemi, sarà risolto presto. La calma sta arrivando, quindi pazienza. In amore, hai molti progetti futuri che il tuo partner non condivide, devono raggiungere un accordo e altrimenti prenderanno strade diverse.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sei a disagio nel tuo lavoro e non sai come uscire da quel circolo vizioso. Siate certi che le cose miglioreranno e le strade saranno aperte. In amore, è il tuo momento di riconnetterti con i tuoi amici e parlare dell’umano e del divino per liberare lo stress.

Sagittario

Cari Sagittario, siete impazienti di conoscere i risultati di quel progetto che avete presentato ai vostri superiori. Decretate che questo è vostro perché l’universo vi conceda. Abbiate fede. In amore, ci sono decisioni molto difficili da prendere per dare un senso alla vita. Se questa non è la persona che ti sosterrà sul tuo percorso, è meglio separarsi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la tue aziende richiedono più impegno e tempo, quindi è tempo di mettere da parte altre responsabilità e dedicarti ad esso per il tuo beneficio economico. In amore, molti obblighi ti portano via dal tuo partner, ma è tempo di farlo. Arriveranno i tempi per recuperarli.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 13 febbraio 2022), alza il morale in modo che la tua squadra non si senta sconfitta. Al contrario, questa è solo una battuta d’arresto che ha una soluzione. In amore, lascia i capricci e la gelosia che non portano nulla di buono alla tua relazione.

Pesci

Cari Pesci,non lasciare che il tuo personaggio rovini tutto ciò che hai costruito sul lavoro. Calma e molta pazienza per risolvere ciò che viene. In amore, dai un’occhiata a ciò che fai per non danneggiare il tuo partner perché ciò può costarti la relazione.