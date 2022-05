Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, è un momento per usare la tua grande intuizione e la serenità che mantieni sempre, insieme alla cordialità e alla simpatia nei tuoi rapporti con gli altri. Evita di non avere le altre persone nei tuoi piani. È il momento speciale per concordare sulle questioni familiari e mantenere il grado di ottimismo che ti caratterizza in modo che la tua stabilità emotiva sia equilibrata. È il momento ideale per chiudere molte questioni che sono state lasciate in sospeso e che devono essere chiuse. È inoltre necessario bilanciare il tempo di attività e il tempo di riposo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’oroscopo prevede una giornata interessante, piano piano riuscirete a riprendere in mano la vostra vita. Approfittate della domenica per rilassarvi e capire cos’è veramente importante!

Gemelli

Cari Gemelli, in questo momento molte idee vi frullano per la testa, inoltre il periodo risulta essere molto favorevole per le collaborazioni; data la situazione sarebbe bene approfittarne. Le stelle suggeriscono però, di sfruttare la domenica per rilassarsi in compagnia delle persone che più amate!

Cancro



Cari Cancro, questa giornata favorirà i sentimenti. Potrà approfittarne chi dovrà chiarire o recuperare un amore, ma anche chi è solo da tempo potrà tornare in pista e rimettersi in gioco.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 maggio 2022), oggi dovreste rallentare le vostre attività e vostri impegni, in modo da godervi questa giornata festiva, rilassandovi e recuperando buona energia, solo così riuscirete ad affrontare al meglio la nuova settimana.

Vergine

Cari Vergine, la giornata sarà abbastanza positiva, sono molte le stelle che vi sostengono e vi daranno l’opportunità di vivere belle emozioni: lasciatevi andare e godetevi al meglio la domenica!

Bilancia

Cari Bilancia, nel corso della giornata, potreste sentirvi deboli e pensierosi, evitate di trascorrere la domenica piangendovi addosso e rivangando il passato; piuttosto cercate di concentrare la vostra mente sulle cose positive che vi circondano.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, oggi dovrete usare prudenza in amore, una Luna opposta potrebbe rendervi piuttosto nervoso, evitate di parlare a vanvera e tenetevi fuori dalle discussioni; meglio far scivolare via la giornata senza complicazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, siete molto confusi. Si consiglia di lasciar scivolare via questa giornata senza prendere troppi impegni, la poca lucidità mentale potrebbe creare dei problema. Da domani la situazione sarà già migliore!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna in Toro, farà tornare l’amore in primo piano. Sfruttate questa domenica per riportare serenità e armonia nella coppia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 maggio 2022), avrete ancora una giornata agitata. Vorreste dare una sterzata alla vostra vita, ma l’ambiente circostante e le persone vicine pongono dei limiti. Potrete raggiungere il vostro obiettivo solo se vi porrete dei traguardi raggiungibili e concreti.

Pesci

Cari Pesci, la Luna in Toro vi riporterà ad amare e a provare sensazioni speciali. Le stelle suggeriscono di aprirvi ai sentimenti con fiducia e passione.