Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 8 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 8 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, la Luna contraria non depone a favore della vostra storia d’amore. Soprattutto in quelle coppie che si trascinano da tempo potrebbero verificarsi delle schermaglie piuttosto violente.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il passaggio di Venere in Vergine potrebbe causare qualche piccolo problema. In amore sarete molto più intraprendenti.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in Bilancia proteggerà la vostra sfera sentimentale aumentando la complicità con il vostro partner. Alcuni timori o alcune paure recondite potrebbero frenare la vostra autorevolezza o la vostra capacità decisionale.

Cancro

Cari Cancro, la Luna nervosa potrebbe pregiudicare un po’ la serenità nelle quattro mura domestiche. Forse dovreste cercare di smorzare i toni per non peggiorare le cose.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 8 agosto 2024), ci sono tutte le condizioni per recuperare una certa armonia con le persone che vi circondano. Con queste stelle così favorevoli, sarebbe stupido non approfittarne…

Vergine

Cari Vergine, le stelle di oggi favoriranno soprattutto gli affari e gli interessi personali. Cercate di curare bene la vostra situazione professionale.

Bilancia

Cari Bilancia, per i single potrebbero arrivare delle ottime sorprese. Cercate di essere più intraprendenti in amore anche perchè questo è il momento ideale per rimettersi in gioco. Il vostro carisma potrebbe essere notato.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovreste cercare di mettere da parte la razionalità qualche volta per lasciarvi un po’ andare senza riserve. Dimenticate le tensioni che sono nate a luglio e resettate tutto, altrimenti finirete per rimanere prigionieri del passato.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna favorevole vi aiuterà molto a recuperare un po’ del terreno perduto ma anche a ricaricare le batterie. Queste sono le giornate giuste per poter organizzare qualcosa di interessante.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete forti e intraprendenti come non mai in questo mese di agosti. I problemi che sono sorti a luglio, sono ormai un vago ricordo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 8 agosto 2024), avete un forte desiderio di staccare la spina e fare cose nuove, dimenticando qualche triste e recente trascorso. Vi meritate un po’ di sano riposo.

Pesci

Cari Pesci, c’è un po’ di agitazione a complicarvi un po’ la vita. Ci sono le condizioni per gettare le basi per qualche progetto che potrebbe decollare in autunno.