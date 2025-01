Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, il vostro segno sarà il vero protagonista dello zodiaco in questo inizio di 2025. La vostra grande determinazione riuscirà a sciogliere anche il gelo di questo freddo inverno a patto che abbiate le idee chiare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il 2025 rappresenterà per voi una sorta di coperta calda che vi proteggerà dalle intemperie della vita. Questo vi permetterà di cadere all’in piedi anche quando farete delle scelte poco ponderate. Questo non vuol dire che potrete liberamente sfidare il destino.

Gemelli

Cari Gemelli, qualche incontro che avete fatto proprio in questi ultimi giorni del 2024 potrebbe aver cambiato le vostre prospettive. Coloro che hanno deciso di chiudere le porte in faccia all’amore forse hanno paura di prendersi qualche rischio e di mettersi in gioco.

Cancro

Cari Cancro, la Luna nuova potrebbe rendervi alquanto insicuri e indecisi soprattutto in amore. Qualcuno proverà a cercare conforto sotto l’ala protettiva del proprio partner, ma in questo momento non ci sono rassicurazioni che possono bastarvi. I nuovi incontri avranno davvero qualcosa di speciale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 gennaio 2025), grazie a questa luna nuova non vi mancheranno di certo gli stimoli in questi primi giorni dell’anno. Anche coloro che sono in là con l’età avranno la voglia e il desiderio di riscattarsi soprattutto se provenite da una fase molto complessa della vostra vita.

Vergine

Cari Vergine, il fine settimana vi vedrà decisamente stanchi e nervosi soprattutto se vivete nell’ambito di una coppia molto litigiosa. Questa Luna nuova porterà però una ventata di freschezza nella vostra vita, dovrete essere voi a sfruttare le nuove opportunità che vi capiteranno a tiro.

Bilancia

Cari Bilancia, in questa fase sarà più facile per voi avvertire l’affetto e la complicità delle persone che vi stanno attorno. La Luna nuova vi renderà decisamente più intraprendenti e determinati. Soprattutto chi ha un buon curriculum si ritroverà a vagliare una proposta di lavoro molto allettante.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il vostro fine settimana sarà particolarmente dinamico e attivo. Anche dal punto di vista finanziario potrebbero arrivare delle notizie molto confortanti sotto tanti punti di vista. Soprattutto se avete contatti “focosi” con una persona del Sagittario, potrebbe presto nascere una relazione molto fortunata e appagante.

Sagittario

Cari Sagittario, il fine settimana potrà fregiarsi del supporto della Luna che vi renderà particolarmente dinamici e intraprendenti. Con Marte e Venere in aspetto positivo, anche la vostra forma fisica sarà smagliante soprattutto se siete giovani e rampanti. In amore sarete magnetici e seducenti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, soprattutto la sfera sentimentale sarà molto esigente in questo periodo. Non vi accontenterete di storie passeggere ma sarete piuttosto selettivi. Non avrete più voglia di assecondare una storia che non vi appassiona più o che vi opprime.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 gennaio 2025), il fascino della Luna nuova vi accompagnerà in questi primi giorni dell’anno e vi renderà alquanto stimolanti e stimolati in amore. Venere vi renderà molto più tolleranti del solito. Anche quelle situazioni che prima vi davano fastidio, adesso ai vostri occhi saranno più tollerabili.

Pesci

Cari Pesci, nel fine settimana potrebbe affiorare un po’ di ansia e di stanchezza, complici anche queste stelle un po’ contorte. In amore avete la certezza che dare è più stimolante che ricevere ma non sempre avete accanto il partner giusto a cui donare le vostre attenzioni.