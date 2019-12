Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, oggi sarete come un motore diesel: l’inizio di giornata sarà faticoso, ma poi la situazione andrà migliorando. Siete concentrati su lavoro, famiglia e amore, con un occhio già rivolto ai festeggiamenti per l’ultima notte dell’anno. Pensate sempre molto al futuro, ma non scordatevi del passato.

Toro

Cari Toro, per voi sono ore cariche di tensioni: gelosia, litigi, rivalità. Ma adesso tranquillizzatevi: sta per arrivare una buona notizia da lontano.

Gemelli

Cari Gemelli, l’amore va a gonfie vele: chi è single gode di grande fascino e potrebbe fare nuovi incontri; se invece siete in coppia, sorprendete il vostro partner, magari con un viaggio. E anche a livello economico sono in arrivo novità positive.

Cancro

Cari amici del Cancro, gli ultimi giorni non sono stati facili. Oggi, però, i pianeti vi sorridono: godetevi i vostri affetti (amore, famiglia e amici). E preparatevi: l’inizio del 2020 sarà in salita.

Leone

Cari Leone, l’inverno non è certo la vostra stagione, eppure riuscite a difendervi bene: in amore siete nella situazione ideale. Qualche intoppo si registra invece in campo lavorativo. La vostra praticità, però, vi farà superare anche le ultime beghe dell’anno.

Vergine

Cari amici della Vergine, in questi giorni siete molto presi dai progetti per l’anno nuovo, soprattutto in campo economico e nelle prossime potrebbe arrivare qualche buona notizia. In amore è il momento dei chiarimenti.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi tanta passione. Qualche tentazione in campo amoroso: voglie di infedeltà sia per l’uomo che per la donna, magari verso una persona più giovane. Il lavoro, per il momento, è messo da parte.

Scorpione

Cari Scorpione, vi avvicinate all’ultima notte dell’anno con il vento in poppa sia in amore sia in campo economico.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, viaggiate con il corpo e con la mente: è il momento di programmare quel che volete accada nel 2020. L’inizio dell’anno nuovo porterà con sé novità positive in amore. Sorridete.

Capricorno

Cari Capricorno, soldi in arrivo: per l’ultima notte del 2019 vestitevi di oro o argento. Sul lavoro e in famiglia potrebbe esserci tanto stress, ma voi avete le spalle larghe: ce la farete.

Acquario

Cari Acquario, gli ultimi giorni del 2019 per voi sono tra i migliori dell’intero anno: amore, fortuna e anche lavoro. Ma non fate mille cose assieme: concentratevi su una e fatela bene.

Pesci

Cari amici dei Pesci, è un periodo esaltante, ma circondatevi delle persone giuste e selezionate bene le cose da fare.

