giovedì 26 febbraio 2026
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 26 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 26 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 26 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi restituisce coraggio. È il giorno delle scelte. In amore potete recuperare terreno con un gesto deciso. Nel lavoro fatevi avanti.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna vi invita alla calma operosa. Non forzate i tempi. In amore dolcezza e concretezza saranno la chiave.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio torna armonico. Ottima giornata per incontri, colloqui, chiarimenti. In amore siete protagonisti.

Cancro

Cari Cancro, le tensioni si sciolgono. Sentite più leggerezza. In amore desiderate stabilità. Nel lavoro arrivano conferme.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 26 febbraio 2026), il Sole vi rende audaci. Oggi potete osare, soprattutto sul piano professionale. Attenzione all’autorità eccessiva.

Vergine

Cari Vergine, giornata di organizzazione. Pianificate con precisione. In amore una parola dolce cambia tutto.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere amplifica il fascino. Incontri favoriti. Nel lavoro equilibrio ritrovato.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi spinge a trasformare ciò che non funziona. Chiarimenti decisivi in amore.

Sagittario  

Cari Sagittario, Giove porta fortuna e opportunità. Non esitate davanti a una proposta.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende produttivi. Giornata concreta e positiva. In amore più ascolto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 26 febbraio 2026), Urano favorisce intuizioni geniali. Un’idea può diventare progetto reale.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi accompagna con dolcezza. Emozioni profonde e chiarimenti importanti.

Ricerca