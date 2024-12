Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, sono favoriti i momenti di grande passione con il partner soprattutto se avete accanto la persona giusta. In questo momento avete delle belle idee che non sempre incontrano la complicità degli altri.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questo momento servirebbe stringere nuove alleanze soprattutto in ambito lavorativo. E’ vero che la prudenza è una delle vostre virtù ma le stelle vi chiedono in questo momento di essere più audaci e intraprendenti.

Gemelli

Cari Gemelli, un incontro speciale potrebbe cambiare il vostro destino. Quindi cercate di non chiudervi in casa e apritevi alla socialità soprattutto in queste giornate di feste. Anche una semplice amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più importante.

Cancro

Cari Cancro, in amore state provando a trovare una certa stabilità anche dal punto di vista emotivo. Sarà più facile cercare di trovare una certa complicità con il vostro partner. In amore servirebbe una certa audacia soprattutto se siete in cerca dell’anima gemella.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 24 dicembre 2024), in amore la prudenza non è mai troppa ma a volte bisogna mordere il freno ed essere più intraprendenti soprattutto se siete in cerca dell’anima gemella.

Vergine

Cari Vergine, in questo momento occorre essere particolarmente pragmatici e anticipare il futuro per non trovarvi in difficoltà. Tutto ciò potrebbe tornarvi utile anche nel lavoro. Vivrete un Natale all’insegna della complicità e dell’armonia in famiglia.

Bilancia

Cari Bilancia, la scorsa settimana è stata caratterizzata da emozioni molto forti. In questo momento fate fatica a mantenere la rotta verso i vostri obiettivi anche perchè ci sono molto problemi che vi distraggono.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ci sono dei progetti che vi intrigano e rappresentano per voi un grande stimolo. Cercate di non rimandare a domani ciò che potete fare subito perché potrebbe rappresentare un brutto passo falso.

Sagittario

Cari Sagittario, siete più intenzionati che mai a fare progressi dal punto di vista lavorativo e dei profitti. L’anno non si sta concludendo nel migliore dei modi dal punto di vista lavorativo per via dei troppi obiettivi sfumati.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questo momento dovreste concentrarvi solo sugli obiettivi più importanti della vostra vita. In amore sentite il bisogno di coltivare legami importanti con persone sincere mettendo alla porta coloro che stanno cercando di mettervi i bastoni tra le ruote.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 24 dicembre 2024), Venere potrebbe regalarvi dei momenti importanti e di grande armonia soprattutto in vista del Natale. Grazie alla vostra creatività anche dal punto di vista professionale sarà possibile fare dei passi in avanti.

Pesci

Cari Pesci, non vi mancherà l’empatia e la voglia di stare con gli altri anche in vista di un Natale che si preannuncia ricco di emozioni. Sul lavoro non vi mancheranno creatività e belle intuizioni anche se non sempre saranno apprezzate soprattutto da coloro che invidiano il vostro talento.