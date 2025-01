Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dà una bella carica di energia anche se qualche volta tenderete a strafare. Meglio riflettere prima di agire evitando di cedere all’impulsività.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere in aspetto positivo vi donerà una giornata di armonia e stabilità. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo delle gratificazioni importanti che premieranno tutto quello che avete costruito negli ultimi mesi.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio che è il vostro pianeta guida darà una spinta positiva alla comunicazione e alle connessioni sociali. In amore servirà una conversazione sincera e aperta.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi porterà ad esplorare il vostro mondo interiore. Dovrete cercare di ascoltare di più le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare delle intuizioni importanti che vi aiuteranno a venire a capo di un problema che si trascina da tempo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 gennaio 2025), il Sole in aspetto positivo vi aiuterà a mettere in mostra i vostri pregi e il vostro lato migliore. Oggi sarà una giornata ideale per prendere iniziative importanti.

Vergine

Cari Vergine, la posizione di Mercurio vi auterà a organizzare meglio il vostro lavoro e a pianificare in modo razionale il vostro futuro. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro eccessivo desiderio di perfezione potrebbe diventare un limite.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere in aspetto positivo vi donerà armonia e fascino. Quella di oggi, 22 gennaio, sarà una giornata ideale da dedicare all’amore e alle vostre relazioni sociali.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la posizione di Marte e Plutone vi darà maggiore forza e decisione nelle scelte che farete. Oggi sarà una giornata intensa in cui potreste anche centrare obiettivi importanti nel lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi rende più ottimisti che mai. Oggi sarà una giornata ideale per pianificare nuove avventure ma anche per raggiungere nuovi obiettivi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi darà una grossa mano a raggiungere i vostri obiettivi con determinazione. Sono previsti passi in avanti nel lavoro o gratificazioni inattese.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 gennaio 2025), il Sole nel segno potrebbe aiutarvi a migliorare la giornata. Questo è il momento giusto per avviare nuovi progetti o per dare spazio alle vostre ambizioni.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno nel segno di renderà ancora più sensibili e inclini alle emozioni. Oggi sarà una giornata ideale per fare progetti o per cercare di seguire le vostre ambizioni.