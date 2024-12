Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 19 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 19 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, giornata da montagne russe, grandi alti e bassi che coinvolgono anche l’umore. Nella parte centrale del giorno potrebbe sopraggiungere problemi di lavoro, ma anche (oppure) difficoltà legate all’amore o alla vita personale. Insomma, non c’è da stare tranquilli.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, lavorare tanto non vuol dire automaticamente lavorare bene. I nati sotto questo segno dovrebbero ricordarselo qualche volta di più. Ciò che conta sono le condizioni umane sul posto di lavoro. Se sei a capo di un’azienda fai in modo di far passare tranquille feste natalizie ai tuoi dipendenti.

Gemelli

Cari Gemelli, potreste distrarvi in questa giornata, evidentemente c’è qualcosa che vi frulla in testa e non vi dà pace. La forza d’animo non manca ma paradossalmente c’è pigrizia. Ciò che conta in questo momento è almeno non lasciarsi sfuggire delle buone opportunità che potrebbero passare una sola volta nella vita.

Cancro

Cari Cancro, una decisione potrebbe deludere qualcuno, non c’è modo e tempo di rimediare adesso, ma si può addolcire la pillola limitando i danni. E’ meglio prendere il tempo necessario per affrontare il problema in maniera preventiva.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 19 dicembre 2024), troppe parole e poca concretezza sul lavoro, c’è poca convinzione in ciò che fa, questo significa che pur ricevendo udienza da chi lo circonda, presto si dimenticheranno delle sue proposte e idee, proprio per mancanza di persuasione.

Vergine

Cari Vergine, settimana difficoltosa dovuta a questioni caratteriali. In questa giornata la Vergine appare critica e fastidiosa, insopportabile per molti. Spesso si lascia andare a critiche facili verso persone per questioni fisiche. Quando vi trovate in certe condizioni, fareste meglio a non uscire per evitare di far danni.

Bilancia

Cari Bilancia, la Bilancia parla poco ma fa tanto. E’ concreto, non dà per scontato il proprio lavoro, vuole impegnarsi e ricevere anche dei riconoscimenti. In amore, calma piatta, senza infamia e senza lode.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, deve far valere la propria posizione e questo lo indurrà ad alzare la voce, anche se è qualcosa poco gradita. E’ portato solitamente a farsi i fatti suoi, potrebbe sorprendere qualcuno con la sua volontà di farlo in anticipo.

Sagittario

Cari Sagittario, dà la cattiva sensazione al partner di essere menefreghista e poco sensibile, in realtà non lo fa apposta, si tratta di una fase apatica anche se non negativa, è poco recettivo. Questo non inficia nel lavoro, dove s’impegna e raggiunge anche ottimi risultati.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata priva di scossoni in positivo o in negativo, niente per cui ridere, niente per cui piangere. E’ semplicemente una fase di stallo, dove il Capricorno riflette e pondera le cose, di solito questa impasse è passeggera, 24 ore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 19 dicembre 2024), potrebbe conoscere nuove persone e mostrarsi molto concreto. Problematico potrebbe essere volere strafare e mettere in mostra qualcosa che non ha. E’ importante restare genuino, questo colpirà gli altri.

Pesci

Cari Pesci, sarà una buona giornata, prima di discussioni o conflitti, al massimo qualche confronto tranquillo. Branko consiglia di fare il proprio percorso invece di seguire quello degli altri segni zodiacali, ma si sa, da questo segno ci si può aspettare di tutto.