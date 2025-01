Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna in Toro vi renderà particolarmente pratici e determinati, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e gli affari. Ci saranno tutte le condizioni per risolvere alcune questioni in sospeso che per voi sono motivo di tensione di stress. Siete piuttosto pratici e concreti e non volete perdere tempo in chiacchiere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna che transiterà nel vostro segno vi renderà particolarmente affascinanti e suadenti. Cogliete al balzo l’occasione anche per conoscere qualche persona interessante, soprattutto se siete ancora in cerca dell’anima gemella. Per i single ci saranno parecchie opportunità per rimettersi in gioco.

Gemelli

Cari Gemelli, siete piuttosto impazienti soprattutto se si parla di amore e di sentimenti. Forse qualcosa non vi va a genio e per questo motivo non siete intenzionati a soprassedere. Per tanto tempo avete fatto buon viso a cattivo gioco, ma in questo momento non siete più disposti a tollerare situazioni che per voi sono inaccettabili.

Cancro

Cari Cancro, la Luna nel segno vi renderà particolarmente intriganti e ben disposti a vivere delle nuove situazioni sentimentali. E questo vale anche per coloro che si sono separati da poco tempo. Si apre per voi una fase molto promettente soprattutto dal punto di vista relazionale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 18 gennaio 2025), la Luna in quadratura sarà causa di qualche grattacapo di troppo. E’ in agguato un piccolo fastidio a livello psicosomatico che potrebbe causarvi ansia e frustrazione. Magari sarà il caso di effettuare un piccolo controllo a livello medico per cercare di risolvere il problema più in fretta.

Vergine

Cari Vergine, la Luna in Toro amplificherà il vostro desiderio di evadere un po’ dalla routine e di concedervi una bella pausa dal lavoro. Questo sarebbe il momento giusto per pianificare un viaggio o per organizzare qualcosa di nuovo e di intrigante in vista del weekend. Allontanate i perditempo e le persone che vi suscitano nervosismo.

Bilancia

Cari Bilancia, sarete impegnati a discutere di questioni che riguardano soprattutto l’aspetto economico e non solo. In questi momenti concitati è sempre importante non farsi prendere dalla troppa impulsività. Cercate di affrontare ogni situazione con la giusta serenità e con l’equilibrio che vi contraddistingue.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra smania di sincerità vi indurrà a non tenere più dentro quello che pensate. Avrete voglia di dire in faccia agli altri tutte quelle cose che per voi sono motivo di frustrazione. Se c’è qualcuno che vi ha fatto arrabbiare, questa volta non sarete più disposti a lasciar correre.

Sagittario

Cari Sagittario, sono in arrivo delle buone opportunità soprattutto a livello lavorativo. Ci sarà un colloquio di lavoro importante da affrontare nella maniera giusta. Con un cielo così invitante potrebbero fioccare le buone notizie anche per i vostri interessi economici. Sfruttate questo momento per azzardare qualcosa di più.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la posizione della Luna potrebbe farvi risvegliare un sentimento che ultimamente si era assopito. Qualcuno, magari, potrebbe scoprirsi innamorato di una persona che per lungo tempo aveva trascurato o sottovalutato. Ci sarà anche modo di riavvicinarsi ad una persona con la quale, ultimamente, i rapporti si sono raffreddati.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 18 gennaio 2025), quello attuale è un periodo contrassegnato da battibecchi e tensioni in famiglia. Ci sarà qualche spesa inaspettata da affrontare che sarà fonte di tensioni e di stress con il partner o con i familiari. Cercate di non perdere la pazienza e di non cedere all’impulsività. Tutto ciò che dite potrebbe essere usato contro di voi.

Pesci

Cari Pesci, questa luna straordinaria riporterà una certa armonia in ambito familiare. Ci sarà la voglia di stare insieme agli altri e di ritrovare l’intesa con le persone che amate di più. La giornata odierna sarà quella ideale per allargare la cerchia delle vostre conoscenze o dei vostri contatti.