Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, la nuova settimana prende il via con una spinta di energia vitale. I pianeti favoriscono nuovi inizi e progetti. Approfittate di questa fase per avviare ciò che avete a lungo rimandato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vivrete una settimana sotto l’egida di una splendida congiunzione astrale. La vostra vita relazionale brillerà di nuova luce.

Gemelli

Cari Gemelli, il vento del cambiamento soffia forte. Le stelle indicano che è il momento di lasciarsi alle spalle il passato e guardare avanti con ottimismo.

Cancro

Cari Cancro, le influenze planetarie favoriscono le trattative, gli affari e le nuove imprese. Se avete un progetto in testa, questo è il momento di spingere sull’acceleratore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 luglio 2024), con Mercurio e il Sole nel segno, è il momento di mostrare al mondo di cosa siete capaci. Sfruttate questa energia per avanzare nella carriera e consolidare le relazioni.

Vergine

Cari Vergine, è il momento di osare e fare il primo passo verso ciò che desiderate da tempo. Venere vi sostiene: non esitate a dichiararvi o a rafforzare una relazione esistente.

Bilancia

Cari Bilancia, graduale miglioramento nella vita relazionale. Le tensioni recenti si dissolveranno, lasciando spazio a un nuovo equilibrio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere in buon aspetto suggerisce che è il momento ideale per avvicinarsi a qualcuno che vi interessa.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove in opposizione può portare ritardi e complicazioni, ma con la vostra innata capacità di adattamento, riuscirete a superare tutto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la settimana è propizia per cercare nuove opportunità professionali e personali. Non temete di uscire dai sentieri battuti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 luglio 2024), Venere suggerisce di prendersi cura dei propri sentimenti e delle relazioni. Evitate conflitti inutili e cercate di risolvere eventuali tensioni con prudenza.

Pesci

Cari Pesci, la Luna in opposizione indica possibili tensioni con colleghi o collaboratori. Cercate di mantenere la calma e non alimentare polemiche inutili.