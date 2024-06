Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 13 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 13 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, in arrivo per voi una giornata molto buona. Il duro lavoro svolto vi ripagherà. Dovreste cominciare a fare progetti per la prossima estate…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, domani inizierà un periodo migliore in amore che finalmente torna in auge. Ci sarà maggiore comprensione e semplicità.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna sarà molto favorevole, ma dovete prestare molto attenzione alla vostra condizione fisica. C’è maggiore bisogno di riposare.

Cancro

Cari Cancro, giornata molto produttiva per molti di voi. Chiunque sia concentrato per giorni su un compito importante può portarlo a termine e farsi firmare un contratto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 13 giugno 2024), sono giorni di chiaro entusiasmo al lavoro. Da non sottovalutare la quadratura di Marte che vi indica di prestare maggiore attenzione dal punto di vista fisico.

Vergine

Cari Vergine, il transito della Luna è nel vostro segno, questo vuol dire che domani sarete aiutati da un grande fascino e da un altrettanto carisma.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle vi conferiscono una grande energia e l’entusiasmo necessari per rimettervi in gioco. E’ un ottimo momento per incontrare nuove persona per fare nuove amicizie e chissà che non possa nascere un amore…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se vi trovate nei guai, ci saranno solo alcuni amici disposti a darvi una mano, e solo di quelli vi dovete fidare.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna è in quadratura e non è di certo un buon segno. Vi sentirete più stanchi, più nervosi e stressati. L’ansia è da tenere sotto controllo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, alcune persone riceveranno una ghiotta opportunità di lavoro, magari all’estero. Novità intriganti per molti di voi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 13 giugno 2024), le stelle vi incoraggeranno a fare proposte e a trovare sponsor per finanziare i vostri progetti. Questi sono giorni molto belli, avrete successo.

Pesci

Cari Pesci, giornata di Luna opposta, ci saranno problemi a casa o sul lavoro. Se un membro della famiglia o un socio è in disaccordo, dovreste stare molto attenti ed evitare di parlare troppo.