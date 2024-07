Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 10 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 10 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, in arrivo cambiamenti significativi sul lavoro ma attenzione anche all’amore perché questa sarà un’estate importante per gli incontri sentimentali.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, luglio è per voi un mese di decisioni importanti, soprattutto nelle relazioni che però ora sono favorite da una buona Venere.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate di selezionare attentamente le compagnie, sia in amore sia sul lavoro. Intanto l’estate chiama all’amore quindi aprite il cuore senza alcuna paura né paranoia!

Cancro

Cari Cancro, non c’è tempo per le malinconie o per rimuginare sul passato, l’estate va vissuta sempre all’insegna dell’allegria, della gioia e della spensieratezza: puntate forte sul divertimento.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 10 luglio 2024), Mercurio e Venere in ottima posizione vi aiuteranno a migliorare le vostre situazioni e trovare un po’ di pace dopo un periodo complesso.

Vergine

Cari Vergine, è il momento di seguire il cuore, vi attendono novità importanti in amore e sarete chiamati ad ascoltare maggiormente anche l’istinto.

Bilancia

Cari Bilancia, in arrivo un amore inaspettato, magari un incontro fugace che può diventare qualcosa di più in breve tempo. Relazioni intriganti grazie a Venere ma dovrete impegnarvi nelle nuove conoscenze.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siate propositivi ma anche attenti ai consigli degli altri, una persona vi aiuterà a risolvere un problema e fareste bene a darle retta!

Sagittario

Cari Sagittario, dopo mesi difficili finalmente state recuperando e respirando aria nuova, ricordate che vi trovate in una stagione importante per i rapporti lavorativi e sentimentali e che farà da preludio ad un’ottima seconda parte dell’anno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, questo è un periodo di novità e conferme, tenete gli occhi e le orecchie aperti perchè nulla dovrà sfuggirvi da qui alla fine dell’estate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 10 luglio 2024), un’ottima Venere vi garantisce una gran bella ripresa! La prima parte dell’anno è stata complicata e vi ha tolto tanto…

Pesci

Cari Pesci, siete determinati e volitivi ma attenzione a non forzare troppo i tempi, spesso è con la fretta che si rovina un rapporto o un progetto.