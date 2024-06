Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 1 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 1 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, grazie a questa congiuntura astrologica molto favorevole che vede tanti pianeti allineati positivamente, questo fine settimana sarà pieno di incontri, di impegni ma anche di entusiasmo e di socialità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, queste stelle valorizzano le vostre intuizioni e il vostro istinti, invitandovi a mettere da parte, almeno per questo weekend, la razionalità. Non fatevi condizionare da nessuno.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in aspetto positivo porterà nuovi incontri e favorirà la nascita di nuove amicizie. Cercate di sfruttare appieno il supporto delle stelle.

Cancro

Cari Cancro, l’opposizione della Luna vi renderà alquanto agitati ed impazienti soprattutto se state aspettando una risposta che non arriva da tempo e che per voi potrebbe essere dirimente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 1 giugno 2024), con Luna, Sole, Giove, Marte e Venere dalla vostra parte, questo fine settimana non potrà che essere splendido sotto molti aspetti.

Vergine

Cari Vergine, i problemi nei rapporti interpersonali sono sempre in agguato in questo periodo anche a causa della vostra intolleranza e della vostra irruenza. Cercate di moderare i toni e le parole.

Bilancia

Cari Bilancia, nei prossimi giorni potrebbero subentrare dei problemi o dei malintesi nelle relazioni con le altre persone. Non esitate a chiedere un confronto faccia a faccia con la persona amata se qualcosa non vi quadra.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo mmento dovreste impegnarvi di più per risolvere qualche problema di ordine fisico. Una sana passeggiata al parco o in mezzo alla natura potrebbe rivelarsi produttiva.

Sagittario

Cari Sagittario, siete piuttosto irrequieti a causa di qualche incomprensione o di qualche problema che vi assilla da tempo e che riguarda anche il lato sentimentale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il mese di giugno sarà particolarmente impegnativo per voi. Ci sono anche delle complesse questioni che riguardano la gestione della casa che potrebbero essere fonte di grattacapi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 1 giugno 2024), sta per iniziare un mese in cui l’amore occuperà un ruolo di primo piano. Le giornate del 5 e dell’8 giugno saranno cruciali per i sentimenti.

Pesci

Cari Pesci, alcune faccende burocratiche o legali vi stanno togliendo un po’ il sonno. Giove in quadratura non vi aiuterà affatto a vivere questi momenti con rilassatezza.