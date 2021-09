L’amicizia è bella e preziosa, ma con l’amico no vax divento peggio di Kim Jong Un

“Il mondo è bello perché è vario”. “Tot capita tot sententiae”. “Non sono d’accordo con te ma darei la mia vita perché tu possa dirlo”. Tutte cazzate. Se aveste anche voi un caro amico novax che cerca ogni giorno di convincervi della bontà delle sue tesi diventereste peggio di Kim Jong Un in quanto a tolleranza. Ebbene, un amico siffatto io ce l’ho. Non ne rivelerò certo il nome né le caratteristiche fisiche ma, badate, non è certo un ignorante terrapiattista, uno che crede agli alieni o alla agricoltura biodinamica. Assolutamente no, il mio amico è un tipo informato, intelligente, sagace e spiritoso.

Ma… Gli è preso che ogni santo giorno che iddio mette in terra (per chi ci crede) non può fare a meno di ricordarmi con frasi, link e video che nel mondo i vaccinati muoiono come mosche, più e peggio di chi rifiuta la misura di profilassi che dai tempi di Pasteur e Sabin ha salvato e salva milioni di vite umane.

La maratona novax del mio amico iniziò il 6 settembre del 2020, su whatsapp, con la citazione di un articolo de Il Giornale a firma di Massimo Fini: ‘Covid, perché siamo schiavi di un terrore irrazionale’. Da allora, è stato un tripudio di chilometriche invettive contro la scienza (un atto di fede come la religione), gli scienziati (schiavi di Big Pharma), il vituperato Domenico Arcuri (non capisce niente), la sindaca Raggi (ci sta sempre bene) e i 5 Stelle in generale, in quanto responsabili per mano dell’allora Premier Conte dell’istituzione di una ‘dittatura sanitaria’.

Ah, quasi dimenticavo il Ministro Speranza. Le sue fonti di ispirazione per tanto livore? Siti come ilprimatonazionale, intellettualedissidente, radioradio, ilmeridianonews, vocediTorino, liveSicilia, dagospia (naturalmente) e poi una serie interminabile di video di medici israeliani o britannici pescati non so dove che sciorinano numeri di ricoveri in ospedale e in rianimazione di tanti, tantissimi, migliaia e migliaia di vaccinati con doppia dose.

Ancora, il sito americano Medpage che accusa la FDA di non avere una struttura atta a prendere decisioni così importanti come avallare l’efficacia di un vaccino (nella fattispecie Pfizer, non più ritenuto sperimentale in USA) o il sito thegatewaypundit che stronca il più autorevole dei virologi americani Anthony Fauci oppure i dati dello Stato del Vermont che col 70 per cento di vaccinati ha visto una impennata di casi all’inizio di settembre.

Su tutto, l’ossessiva, costante giaculatoria di non essere una cavia da laboratorio. “Se tu hai paura di morire, fatti il vaccino ma non rompere agli altri” è il mantra che mi ripete quotidianamente via whatsapp. Gli faccio teneramente notare che forse è lui ad avere più paura del vaccino che del virus ma lui, niente: “In Israele il 90 per cento dei ricoverati è vaccinato!”, mi scrive con tanti punti esclamativi ed è inutile fargli notare che potrebbe anche essere normale visto che grazie alla fobia vaccinatoria, in Israele i vaccinati sono poco meno del 62 per cento della popolazione.

Per dire, in Italia siamo al 66 per cento e tutti i dati ufficiali dicono che i vaccinati ricoverati in ospedale o in rianimazione sono meno di un quarto dei non vaccinati. Quando gli faccio notare il particolare, tira fuori arma-fine-di-mondo: il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità, gli Ospedali, tutti mentono perché il piano è il ‘Grande Reset’ globale, ci vogliono tutti schiavi, tutti dipendenti dal Green pass, tutte pecore belanti.

L’amicizia è una cosa bella e preziosa. Come si dice, ad un amico si perdona tutto e infondo, per citare Oscar Wilde, “i veri amici ti pugnalano di fronte”. Ormai sono diventato un punta spilli…