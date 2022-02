Sanremo 2022, top e flop della terza serata

SANREMO 2022 TOP E FLOP – Chi è stato il migliore ieri sera? E il peggiore? Dopo la terza serata del Festival di Sanremo 2022, il nostro Renzo Di Falco dice la sua con le sue particolari pagelle: i Top e Flop del Festival. Ecco chi è andato bene e chi no:

TOP

ELISA

Finalmente l’Elisa eterea e impeccabile che non sentivamo da tempo con una ballad intensa. Chapeau a lei che si rimette in gioco alla faccia dei superospiti italiani che non partecipano alla gara.

DRUSILLA FOER

La prima co-conduttrice a smuovere il pubblico e a divertire. Arguta, ironica, brillante: chi faceva polemiche sterili prima del debutto si sarà ricreduto?

LA CROCIERA

L’improbabile coppia Orietta Berti – Rovazzi conduce un altrettanto improbabile festival nel festival che è una bolla sospesa nel tempo: partecipano i cantanti delle precedenti edizioni del Sanremo targato Amadeus. Divertente.

FLOP

LO SPOT LA MIA LIGURIA

Pubblicità improponibile per la regione, (ogni sera sempre la stessa) in cui una testimonial nata e cresciuta in Sardegna, Elisabetta Canalis, decanta le bellezze liguri con alle spalle lo skyline americano. Un autogol.

I VINCITORI DI SANREMO GIOVANI

Sulla carta, l’operazione di premiare tre giovani e portarli in gara tra i big mi era piaciuta molto. Peccato che finora non ci siano stati guizzi: i “ragazzi” non hanno aggiunto nulla di nuovo e sono apparsi poco centrati. Occasione sprecata.