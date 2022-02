Sanremo 2022, top e flop della serata finale del Festival

Sanremo 2022, top e flop della serata finale

SANREMO 2022 TOP E FLOP – Chi è stato il migliore ieri sera? E il peggiore? Dopo la serata finale del Festival di Sanremo 2022, il nostro Renzo Di Falco dice la sua con le sue particolari pagelle: i Top e Flop del Festival. Ecco chi è andato bene e chi no:

TOP

Sabrina Ferilli

Strepitosa nel monologo non monologo che distrugge l’ossessione del Festival per i monologhi tematici-problematici. Elogia la leggerezza, ed è una padrona di casa perfetta.

Gianni Morandi

Un mito come pochi, trasversale, social, amato anche dalle nuove generazioni. Non aveva niente da perdere e infatti per noi ha vinto.

Mahmood e Blanco

Il pezzo è bellissimo e cresce ad ogni ascolto. Questo Sanremo per Mahmood è una conferma, per Blanco la consacrazione.

Sangiovanni

Non passerà alla storia per la voce o la tecnica ma a 18 anni avere quella grinta sul palco e quell’educazione fuori non è cosa frequente. In più Farfalle sarà un tormentone.

Elisa

La grandezza di Elisa è che ha sempre la timidezza e il pudore di una esordiente, poi canta e esce la fuoriclasse sicura che canta un pezzo tra i suoi più belli.

La puntata finale

La liturgia sanremese specie per l’ultima puntata ha i suoi riti e i suoi tempi. Ma stavolta la serata ha ritmo, scorre piacevolmente, l’atmosfera è rilassata e tutto risulta meno ingessato. Merito di Amadeus direttore artistico prima che presentatore.

FLOP

Fantasanremo

Sono bastati pochi giorni per degradare completamente lo spirito del gioco. Il regolamento contiene eccezioni e citazioni che i cantanti conoscevano bene e hanno messo in pratica. Risultato, tanta noia e prevedibilità. Da rivedere.

Il monologo di Mengoni e Scotti

La Ferilli aveva appena finito di dire quanto siano inopportuni certi monologhi in tv per il rischio di una banalizzazione ed ecco l’ennesimo pilotto retorico sulla libertà di parola e sull’odio social.

Giovanni Truppi

Pezzo interessante, cantautore maturo e con un quid interessante ma nel contesto del Festival è risultato un pesce fuor d’acqua per distacco e poco coinvolgimento.