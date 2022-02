Sanremo 2022, top e flop della prima serata

SANREMO 2022 TOP E FLOP – Chi è stato il migliore ieri sera? E il peggiore? Dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2022, il nostro Renzo Di Falco dice la sua con le sue particolari pagelle: i Top e Flop del Festival. Ecco chi è andato bene e chi no:

TOP

FantaSanremo

Quest’anno è esploso, in modo assolutamente spontaneo, rendendo ancora più social il coinvolgimento della “community”. Un meccanismo semplice, mutuato dal fantacalcio, che unisce e diverte.

Gianni Morandi

Con la grande umanità che gli riconosciamo si è rimesso in gioco a Sanremo dopo aver condotto due edizioni del Festival. Il suo pezzo, scritto da Jovanotti, è travolgente e ha un sapore vintage che ci fa dire “Gianni, ti vogliamo bene”. Ancora di più quando si commuove.

Mahmood & Blanco

Chi entra Papa esce cardinale, si dice. Loro sono i favoriti da tempo, ma se vincessero sarebbe meritatissimo. Due voci, e due anime musicali che si impastano molto bene in una canzone forte e di classe.

FLOP

Ornella Muti

Forse per l’emozione è risultata algida e poco sciolta (di gran lunga superiore Orietta Berti in collegamento dalla nave). Bellissima, ma poco mordente che non ha reso incisivi i suoi interventi. Peccato.

Ana Mena

Andare forte d’estate, con il solito reggaeton a palla sulle spiagge è facile. Diverso è cantare sul palco dell’Ariston una canzone oggettivamente brutta. Sorge spontanea una domanda: perché?