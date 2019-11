“Teppisti in parlamento. Poi fanno i convegni sul bullismo”. Giulio Cavalli commenta le notizie di oggi

Veloce passaggio su alcune notizie del giorno. L’opportunità e gli affari privati nella politica: politici che vogliono essere “personaggi da reality” rivendendosi come “esempi” perché “uguali a noi” e che poi improvvisamente chiedono la privacy per l’acquisto delle loro abitazioni.

Decidetevi: o fate i personaggi o fate i professionisti. Ma l’avete voluto voi che il professionismo nella politica fosse considerato un vizio, no?

Poi: Veneto, i fondi per persone con handicap usati per una birreria: a processo per truffa e corruzione l’ex assessore di Fi, ora in FdI. E la Meloni? Non è che “prima gli italiani” significa “prima gli interessi particolari”? Ha qualcosa da dire?

E ancora. Insulti alle Sardine dal direttore dell’Aler di Brescia: “Infilatevele nel…”: la poraccitudine di chi impazzisce per delle persone in piazza, con un eccesso di difesa che desta molto sospetto. Quelli che non vogliono lo “status quo” dovrebbero essere felici per ogni “disordine organizzato”, no?

E infine. Rissa in parlamento. Anzi teppisti in parlamento: sono quelli che si offendono se li chiami “squadristi” e che partecipano ai convegni su bullismo e violenza. Poi danno spettacolo come è successo ieri. Bravi.

Rissa parlamento: un deputato sfascia una sedia, una deputata esce in lacrime | VIDEO

Potrebbero interessarti Sveglia ragazzi: non servono certo i magistrati per condannare le opacità del renzismo (di L. Telese) Inchiesta Open, Ciocca (Lega) a TPI: ""M5S metta alla porta Renzi" "Salvini scagionato: la sentenza grida vendetta". Giulio Cavalli commenta le notizie del giorno