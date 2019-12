Oroscopo Branko oggi 17 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 17 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, qualche guaio continua ad “infestare” il vostro ambiente professionale. Le tensioni con qualche vostro collaboratore, però, non si risolveranno se non cambierete approccio, diventando meno aggressivi e più rispettosi degli sforzi altrui. Se avete un viaggio in programma cercate di essere cauti, soprattutto con la salute.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Branko prevede che state per entrare in una nuova fase della vostra vita, anche e soprattutto a livello finanziario. Gli sforzi del 2019 sono serviti per consolidare il vostro patrimonio e vedere qualche soldo in più a fine mese. L’amore, invece, rimane in fase calante, quello che non ha funzionato negli ultimi 12 mesi non funzionerà nemmeno nei prossimi 12.

Gemelli

Cari Gemelli, non è una buona giornata. Questo martedì 17 dicembre, anzi, vede una Luna particolarmente storta nel vostro cielo, che vi porterà a scontri e tensioni soprattutto con colleghi e collaboratori. Non lasciatevi infiammare da chi, però, vuole ottenere un vantaggio su di voi, fareste il suo gioco mettendovi una condizione di “sottomissione”.

Cancro

Cari amici del Cancro, in amore avete da ridire su tante cose e rimproverate spesso il partner, che si sentirà non molto apprezzato da voi. Fategli capire che non è così, visto che la vostra è voglia di maturazione, di fare dei passi avanti per entrare nel 2020 con una forza in più alla base della vostra relazione e del sentimento che ne è alla base.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko oggi l’amore non è il più bello degli ultimi tempi. Cercate leggerezza, spensieratezza e la troverete in queste vacanze di Natale che salutano un anno per voi importante, pieno di conquiste e novità positive. Nei prossimi mesi, infatti, dovrete consolidare quanto avete costruito finora.

Vergine

Cari Vergine, molto presto una serie di trasformazioni potrebbero piombare nel vostro quotidiano. Le accetterete di buon grado? L’oroscopo prevede di sì, ma dovete anche procedere a una risistemazione del vostro giardino, tagliando rami e foglie secche e mettendo del concime a quelle piante che devono ancora germogliare.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi 17 dicembre secondo Branko prevede una imminente trasformazione del vostro modo di vedere alcune cose della vostra vita. Il lavoro, in primis, quest’anno è stato per voi la cosa più importante, siete stati concentrati sui guadagni economici e sui vostri profitti, mentre ora avete voglia di guardare più nel profondo di voi stessi e chiedervi se siete effettivamente soddisfatti dei vostri traguardi.

Scorpione

Cari Scorpione, nel 2020 avrete transiti important, decisivi, con cambiamenti drastici che investiranno il vostro quotidiano. Questi potranno riguardare l’amore o il lavoro, ma comunque vi porteranno a rimettere in discussione il vostro concetto di felicità. Qualcuno non fa che guardarvi trasudando sensualità e desiderio, saprete resistere?

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko oggi entrerete in una fase più tranquilla e rilassata per quanto riguarda il lavoro, anche se qualche collega continua a rendervi le giornate meno serene di quanto potrebbero essere. Non ci badate e arrivate alle vacanze nel modo più tranquillo possibile: non è il momento per far sorgere nuovi problemi.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi – martedì 17 dicembre – state per entrare in una nuova fase della vostra vita. Una fase migliore, in cui sarete in primis più decisi dei vostri obiettivi e dei vostri bisogni primari. Saprete chi mettervi affianco se siete dei cuori solitari, chi allontanare e chi tenere vicino. L’amore, in generale, beneficerà del vostro nuovo approccio.

Acquario

Cari Acquario, se avete bisogno di cambiare aria – o acqua, nel vostro caso – siete ancora in tempo per farlo senza arrivare impreparati a un 2020 che vi metterà alla prova in diversi modi. Anche se il lavoro sembra andare decisamente meglio che l’amore, potete star tranquilli che anche i sentimenti torneranno a illuminare i vostri occhi e rallegrare le vostre giornate.

Pesci

Cari Pesci, sembra non esserci mai tempo per stare insieme al partner, per passare del tempo spensierato, per essere sollevati da alcuni pesi – come quelli familiari – che non riuscite più a sopportare sulle vostre spalle un po’ dolenti. Domenica inizia la stagione del Capricorno e vi prenderete tutto quello che vi spetta, in primis relax e pace.

