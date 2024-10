Di Fiore Longo, responsabile della campagna di Survival per decolonizzare la conservazione, e Frédéric Hache, direttore di Green Finance Observatory. © Survival International

Immagina che ti venga proposta una soluzione molto semplice per salvare gli orsi polari, le api e le foreste. E che ti spieghino che questa soluzione ha bisogno solo di un po’ di soldi e di fissare un prezzo su ciò che distruggiamo. Ebbene, questa è la formula magica che la COP16 cercherà di realizzare a Cali, in Colombia: i crediti di biodiversità. In questi giorni, i governi francese e britannico, l’ONU, il World Economic Forum e la società di consulenza McKinsey presenteranno le loro proposte per creare un mercato sulla natura. Ma possiamo davvero risolvere la crisi della biodiversità in questo modo?

“Un mercato per risanare il nostro pianeta”

L’idea dei crediti di biodiversità ha iniziato a prendere concretamente forma in Europa ancor prima di imporsi nel dibattito globale della COP16 in Colombia. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha reso nota la sua intenzione di “creare un mercato per risanare il nostro pianeta” il 13 settembre scorso. Sebbene questa dichiarazione sia passata relativamente inosservata, è di fondamentale importanza. Di cosa si tratta esattamente?

Von der Leyen propone di creare un mercato finanziario che rilasci permessi per distruggere la natura, vale a dire mercati tramite cui, invece di ridurre l’entità dei loro danni, le aziende che distruggono l’ambiente potrebbero teoricamente “compensare” il loro impatto acquistando crediti legati a progetti di ripristino in altre parti del mondo.

Come replicare il fallimento delle compensazioni delle emissioni di carbonio

La letteratura scientifica ha già dimostrato che la compensazione della perdita di biodiversità è, nella maggior parte dei casi, un fallimento ambientale e che questi mercati finiscono sistematicamente per sostituirsi a normative ambientali più severe, che impongono una riduzione della distruzione della natura nei paesi del Nord globale. Perché è di questo che si tratta: guadagnare tempo e proteggere i profitti delle aziende europee per qualche anno in più, e poco importa della sesta estinzione di massa delle specie.

Questo approccio si allinea perfettamente all’obiettivo di Von der Leyen: deregolamentare per agevolare le imprese. Ed è la ragione per cui questa iniziativa continua a trovare sostegno politico in un contesto in cui le politiche ecologiche tendono ad arretrare.

Sappiamo già che questo mercato sarà un fallimento ambientale e umano, proprio come lo sono state prima di esso le compensazioni delle emissioni di carbonio.

Niente più reddito agricolo

Von Der Leyen ha anche spiegato che questo mercato compenserebbe gli agricoltori per i loro sforzi nel preservare il suolo, l’acqua e l’aria. Tuttavia, l’esempio del Regno Unito dimostra che il reddito aggiuntivo derivante dalla vendita di questi crediti va di pari passo con una riduzione delle sovvenzioni agricole. Anche la Confédération Paysanne e ViaCampesina hanno pubblicato comunicati stampa in cui rifiutano questi mercati.

Più furti di terra e violazioni dei diritti umani

L’idea di creare crediti e mercati per proteggere la biodiversità non è venuta a Von der Leyen. Esiste da anni. Ciò che è cambiato è che oggi è fortemente sostenuta dai governi occidentali (soprattutto dalla Francia) e dall’industria della conservazione, che sta cercando nuovi fondi per espandere le Aree Protette esistenti o crearne di nuove. Queste aree, anche se controverse, potrebbero poi emettere crediti di biodiversità. Diverse indagini indipendenti hanno dimostrato che queste aree, gestite da grandi ONG come WWF, African Parks, Wildlife Conservation Society ecc, sono in realtà zone di guerra per i popoli indigeni, in particolare in Africa e in Asia: con la scusa di mantenere quei luoghi “selvaggi”, i popoli indigeni vengono sfrattati, abusati, violentati e torturati quando cercano di accedere alle loro terre ancestrali. Nel frattempo, in quelle stesse terre vengono autorizzate attività lucrative come il turismo di massa, la caccia ai trofei e, ora, anche progetti di compensazione di carbonio e di biodiversità.

Non c’è dubbio che i crediti di biodiversità siano un concetto molto controverso. L’idea di fissare un prezzo per la conservazione di intere specie o ecosistemi, e di poterli scambiare con la distruzione di altre specie o ecosistemi altrove, pone grandi problemi tecnici, morali, filosofici e pratici. Ma poi c’è la questione della giustizia: chi verrà sacrificato per permettere alle nostre multinazionali di fingere di “proteggere la natura” mentre continuano a distruggere il nostro pianeta? I popoli indigeni rischiano di essere esposti a ulteriori furti di terra o ad accordi iniqui: con il pretesto di “proteggere” le loro terre, spesso ricche di biodiversità, rischiano di essere sfrattati per far spazio a progetti di compensazione di biodiversità che mirano a trarre profitto dalle loro terre. Questo meccanismo si è già verificato in modo molto simile più e più volte con gli schemi di compensazione delle emissioni di carbonio. Molti rappresentanti indigeni hanno denunciato la mercificazione della natura che si cela dietro i biocrediti e gli scambi di mercato, incompatibili con la loro visione del mondo e i loro stili di vita.

Cosa fare?

Mentre più di 250 organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani di tutto il mondo chiedono l’immediata sospensione dello sviluppo degli schemi di mercificazione della natura, la COP16 vedrà il lancio di una serie di iniziative volte proprio a creare crediti di biodiversità. Un gruppo consultivo internazionale, istituito dai governi francese e britannico nel 2023, presenterà i suoi risultati e definirà una tabella di marcia per lo sviluppo di mercati globali del biocredito.

Ma nulla è stato ancora deciso. Non è troppo tardi per fermare questa falsa soluzione, che consentirebbe ad aziende e governi inquinanti di continuare a distruggere la biodiversità, arricchendo ulteriormente il settore finanziario. Sta a noi. Possiamo cedere all’ingannevole semplicità del solito discorso neoliberista, oppure mobilitarci per soluzioni più complesse che però affrontano davvero il problema alla sua radice: un modello economico basato sulla crescita infinita che avvantaggia sempre le stesse persone, ovvero quelle che oggi sostengono il mercato dei crediti di biodiversità.