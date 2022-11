Meteo, torna il caldo: arriva la prima “novembrata”

Terminato un ottobre da record, l’Italia attende l’arrivo della sua prima “novembrata”. Secondo iLMeteo.it, questa settimana vedrà un parziale ritorno del caldo dopo due soli giorni di temperature autunnali. Per le giornate di oggi e domani infatti il primo ciclone della stagione ha portato a una riduzione delle temperature, soprattutto di notte e al primo mattino, con minime di 4-5 gradi al nord, 7 gradi al centro e 11-13 al sud. Le massime invece non dovrebbero superare i 17 gradi in gran parte delle città, con gelate diffuse in montagna.

Da mercoledì tornerà però il clima mite su tutta la penisola, con un aumento deciso delle temperature sia di notte che di giorno e punte di 25-27 gradi in Sardegna e in Sicilia. Al centro-sud le massime supereranno i 20-22 gradi, mentre le minime andranno oltre i 12-13 gradi. Questa nuova ondata di caldo porterà le temperature al sud a superare di ben 5-6 gradi la media della stagione, ma potrebbe non arrivare al fine settimana. Già dal secondo weekend del mese infatti è atteso l’arrivo del vento freddo dalla Russia, che si accompagnerà a un forte calo delle temperature su tutta l’Italia.