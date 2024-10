Michelle Comi fa discutere ancora: avvia una raccolta fondi per rifarsi il seno e raccoglie 12mila euro in poche ore

Michelle Comi avvia una raccolta fondi per rifarsi il seno

Michelle Comi continua a far discutere: la content creator di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, ha avviato una raccolta fondi per rifarsi il seno ricevendo circa 12mila euro in un giorno.

La creator, infatti, ha scritto su GoFundMe: “Salve sudditi da tempo ho oramai il desiderio di aumentare di una taglia il mio seno. Donate per contribuire anche voi all’intervento per la vostra sovrana. Vi terrò aggiornati in questo percorso”.

La raccolta fondi ha provocato numerose polemiche sul web: tuttavia le donazioni hanno raggiunto i 12mila euro in appena un giorno con la donazione più alta, ben 3mila euro, che è arrivata da Federico Menconi, imprenditore nel campo dell’odontoiatria.

In un video postato sul suo profilo TikTok, poi, Michelle Comi ha affermato: “Non voglio vendervi fumo, come fanno altri creator. Voglio chiedervi esattamente ciò che voglio. Con un solo gesto potete cambiare il mondo, in questo caso il mio”.