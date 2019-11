Quando è la prossima estrazione del Lotto: data, orario, giorno

Oggi, giovedì 28 novembre 2019, si è tenuta l’estrazione numero 143 del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Numeri vincenti che ormai sono già in archivio: tutti i giocatori dei celebri giochi del Lotto sono infatti già proiettati alla prossima estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Ma quando sarà? Qual è la data esatta? E l’ora? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Vediamole insieme.

L’ESTRAZIONE DI OGGI, 28 NOVEMBRE 2019

L’estrazione numero 144 del 2019 del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto si terrà tra poche ore, 48 per l’esattezza: sabato 30 novembre 2019. L’appuntamento con i numeri vincenti, come al solito, sarà alle ore 20 in punto.

TPI, come sempre, pubblicherà in tempo reale le estrazioni nei suoi articoli. Tutti voi, quindi, potrete scoprire se siete stati i fortunati vincitori dei vari jackpot sui nostri articoli.

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Quali sono i giorni delle estrazioni del Lotto? L’estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. Le estrazioni dei numeri vincenti iniziano alle ore 20.

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia: gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta Giocoresponsabile (www.giocaresponsabile.it). Non sottovalutare il problema!

