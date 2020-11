Lotteria degli scontrini, dal primo dicembre via alla richiesta del codice

Inizieranno domani le procedure per la nuova lotteria degli scontrini. Da martedì 1 dicembre sarà possibile infatti registrarsi sull’apposito sito per ottenere il “codice lotteria“, un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale.

Per partecipare alle estrazioni, bisognerà presentare il codice lotteria in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat. La lotteria, più volte rinviata negli ultimi anni, partirà dal 1 gennaio 2021. La partecipazione è gratuita. Sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare a 5 milioni per l’estrazione annuale. Sarà possibile vedere i propri biglietti e controllare le estrazioni, che nelle intenzioni del governo dovrebbero svolgersi il secondo giovedì di ogni mese, sul portale dedicato.

La lotteria degli scontrini è una delle misure alle quali lavora il governo per combattere l’evasione fiscale. Una lotteria degli scontrini era stata già prevista dalla Legge di Bilancio per il 2017 del governo Gentiloni, ma la sua attivazione è stata più volte rinviata perché presuppone l’obbligo di scontrini elettronici, che scatterà appunto da gennaio 2020.

