Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 3 giugno 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi mercoledì 3 giugno 2026
Oggi, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 88 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 3 giugno 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 88 del 3 giugno 2026
- BARI 6 – 49 – 53 – 65 – 25
- CAGLIARI 23 – 71 – 63 – 50 – 27
- FIRENZE 79 – 7 – 61 – 8 – 65
- GENOVA 5 – 48 – 79 – 23 – 16
- MILANO 15 – 40 – 78 – 47 – 58
- NAPOLI 37 – 81 – 7 – 34 – 78
- PALERMO 36 – 65 – 39 – 69 – 5
- ROMA 4 – 23 – 53 – 82 – 5
- TORINO 24 – 40 – 52 – 35 – 81
- VENEZIA 53 – 85 – 38 – 74 – 67
- NAZIONALE 57 – 31 – 74 – 75 – 30
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, mercoledì 3 giugno 2026
1 2 16 19 22 23 26 27 29 37
54 63 66 67 71 73 78 79 83 90
Numero Oro: 78
Doppio Oro: 78 – 67
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
17 21 32 35 38 40 41 42 43 64 65 75 76 88 89
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, mercoledì 3 giugno 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, mercoledì 3 giugno 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.