Il gioco online sempre più amato dagli italiani

Sebbene manchino ancora dei dati definitivi per l’intero 2020, le statistiche finora disponibili mostrano come il settore del gioco online abbia conosciuto un’ulteriore importante crescita nell’anno appena trascorso. Casinò digitali e sale poker hanno fatto infatti registrare in soli 10 mesi oltre il 39% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: diamo uno sguardo a quanto accaduto nel comparto in questi ultimi mesi.

Gioco digitale: casinò e poker ancora una volta col segno più

Negli ultimi anni la crescita dei giochi online è stata costante, grazie anche alle capacità dell’intero settore di innovarsi continuamente e di rispondere al meglio alle esigenze degli utenti. Anche il 2020 è stato, da questo punto di vista, un anno di grande successo per tutto il comparto, con un riscontro particolarmente positivo per casinò e poker.

Come reso noto da Agimeg, l’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco, l’anno appena concluso si è infatti rivelato molto proficuo per gli operatori dell’iGaming, con picchi di crescita anche superiori al 50% su base mensile. I dati ufficiali disponibili per il periodo gennaio-ottobre mostrano come gli italiani abbiano fortemente apprezzato le proposte dei casinò online e delle poker room, sia cash che a torneo: il solo mese di ottobre, per esempio, ha fatto registrare nei casinò online una spesa complessiva di 103,6 milioni di euro, con un +57,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre poker a torneo e poker cash si sono attestati rispettivamente su variazioni del +34,5% e del +8,2%.

Al di là dei singoli picchi, comunque, la tendenza è stata in linea di massima confermata su tutti i 10 mesi dell’anno, con un +39,1% complessivo rispetto al 2019 e una spesa online per il 2020 di 938,6 milioni di euro, contro i 674,9 milioni dell’anno precedente.

Sale gioco online: quali sono i passatempi preferiti dagli italiani

Parlare di casinò e sale gioco online significa fare riferimento a una grande varietà di giochi, che oggi vengono proposti in formato digitale da operatori sempre più attenti alle richieste di un mercato in continuo fermento. Le carte, per esempio, continuano a rappresentare in questo settore uno dei passatempi più apprezzati: il poker la fa da padrona nelle sue diverse varianti, grazie anche all’organizzazione di tornei sempre più difficili e appassionanti, ma anche il blackjack si difende bene e mantiene inalterato il suo fascino anche in questa versione contemporanea.

Tra i giochi più amati in assoluto nei casinò digitali, spiccano poi sicuramente le slot machine, che grazie alle loro caratteristiche di semplicità e rapidità di gioco vengono scelte quotidianamente da migliaia di utenti anche soltanto per brevi momenti di svago. I portali di settore oggi propongono una scelta sempre più ampia di slot online, con tipologie di giochi che spaziano dalle macchinette più classiche alle versioni più contemporanee, con riferimenti a personaggi e contenuti della cultura pop odierna. Le peculiarità delle slot machine, riproposte e arricchite in formato digitale, hanno permesso una diffusione ancora più ampia di questa tipologia di gioco, oggi alla portata di utenti di ogni genere grazie a piattaforme web e app per dispositivi mobili di semplice utilizzo.

Perché gli italiani amano giocare online

Al di là dei singoli giochi, che possono incontrare gusti soggettivi differenti, ad attrarre gli utenti è proprio la possibilità di poter disporre dei propri svaghi preferiti non soltanto dal PC ma anche da smartphone e tablet, senza rinunciare alla completezza dei cataloghi e alla qualità del gioco stesso. Potendo sfruttare i device mobili, l’accesso ai casinò digitali è diventato infatti ancora più facile e alla portata di tutti, trasformando questo passatempo in un’occasione di relax e divertimento per qualsiasi momento della giornata.

Da non sottovalutare, infine, è l’aspetto legato alla sicurezza delle app e delle piattaforme messe a disposizione dagli operatori, che oggi riescono a garantire la massima protezione dell’utente rispetto al rischio di furti di dati personali e di pagamento. Le società attive nel campo dell’iGaming, infatti, hanno effettuato ingenti investimenti nel corso degli anni proprio per poter assicurare la migliore esperienza agli utilizzatori, ponendosi da questo punto di vista come una delle categorie più attente, assieme a banche e istituti finanziari, nel campo della sicurezza web.

