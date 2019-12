Calendario estrazioni Lotto e Superenalotto Natale e Capodanno 2019

Calendario stravolto. Le date delle prossime estrazioni dei giochi del Lotto e del Superenalotto, contrariamente al Million Day, quest’anno (2019) subiranno alcune modifiche. A causare i cambiamenti la concomitanza con le feste natalizie. Non un caso eccezionale: spesso infatti, in occasione di festività come il Natale, il Capodanno o la Pasqua, il calendario delle estrazioni viene stravolto. Ma quali sono le modifiche? Quando ci saranno le estrazioni del Lotto e del Superenalotto previste per il 24, 26 e 31 dicembre? Vediamolo insieme.

Estrazioni Superenalotto

Il gioco del SuperEnalotto vede delle modifiche riguardanti in particolare i giorni più prossimi a Natale e Santo Stefano. L’estrazione del concorso SuperEnalotto n. 154 di martedì 24 dicembre è stata anticipata a lunedì 23 dicembre 2019. L’estrazione del concorso SuperEnalotto n. 155 di giovedì 26 dicembre è invece anticipata a martedì 24 dicembre 2019. La chiusura di questo concorso è prevista per le ore 18.

Poche le modifiche per quanto riguarda Capodanno. Infatti il cambiamento risiede “solo” nel fatto che le giocate termineranno leggermente prima: l’ultima estrazione dell’anno, il concorso SuperEnalotto n. 157 di martedì 31 dicembre, vedrà le giocate chiudersi alle ore 18.

Estrazioni Lotto

Differenti invece le modifiche al calendario del Lotto in vista di Natale e Capodanno. Nessuna modifica per l’ultimo dell’anno. Al contrario, qualcosa cambia in vista del Natale. L’estrazione del 24 dicembre resta invariata, mentre il giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, non verranno effettuate estrazioni. Queste saranno rinviate al 27 dicembre. Stesso calendario per il 10 e Lotto.

Il calendario delle estrazioni del Lotto e Superenalotto data per data

SUPERENALOTTO

SuperEnalotto estrazione n. 154 di martedì 24 dicembre: anticipata a lunedì 23 dicembre 2019.

SuperEnalotto estrazione n. 155 di giovedì 26 dicembre: anticipata a martedì 24 dicembre 2019 (chiusura concorso ore 18).

SuperEnalotto estrazione n. 157 di martedì 31 dicembre: confermata (chiusura giocate ore 18).

LOTTO e 10ELOTTO

Lotto estrazione n. 154 di martedì 24 dicembre: nessuna modifica.

Lotto estrazione n. 155 di giovedì 26 dicembre: posticipata a venerdì 27 dicembre 2019.

Lotto estrazione n. 157 di martedì 31 dicembre: nessuna modifica.

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta giocaresponsabile (numero verde gratuito 800 921 121).