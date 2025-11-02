Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 2 novembre 2025
Estrazione VinciCasa oggi 2 novembre 2025. I numeri vincenti | Superenalotto
Stasera, domenica 2 novembre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, domenica 2 novembre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti):
Estrazione VinciCasa di oggi 2 novembre 2025: come funziona
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it.