Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 16 giugno 2026

Oggi, martedì 16 giugno 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 96 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 16 giugno 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 96 del 16 giugno 2026

Bari: 50 – 42 – 62 – 52 – 07

Cagliari: 41 – 18 – 67 – 64 – 79

Firenze: 64 – 10 – 21 – 20 – 84

Genova: 15 – 12 – 37 – 74 – 08

Milano: 10 – 44 – 88 – 20 – 58

Napoli: 34 – 15 – 47 – 23 – 60

Palermo: 36 – 44 – 51 – 03 – 84

Roma: 61 – 16 – 29 – 26 – 63

Torino: 40 – 70 – 06 – 73 – 01

Venezia: 18 – 19 – 17 – 44 – 27

Nazionale: 26 – 79 – 22 – 04 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 16 giugno 2026

10 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 34 – 36 – 37 – 40 – 41 – 42 – 44 – 50 – 61 – 62 – 64 – 67 – 70

Numero Oro: 50

Doppio Oro: 50 – 42

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, martedì 16 giugno 2026

03 – 06 – 07 – 17 – 20 – 23 – 26 – 29 – 47 – 51 – 52 – 73 – 74 – 79 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, martedì 16 giugno 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 16 giugno 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.