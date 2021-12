L’estrazione del Simbolotto oggi non ci sarà: perché, il motivo

Perché oggi, 25 dicembre 2021, l’estrazione del Simbolotto non ci sarà? Semplice: è Natale. In quanto festa l’estrazione di oggi, come quelle del Lotto e Superenalotto, è stata posticipata. Niente panico: se volete sapere se avete vinto o meno dovrete aspettare solo qualche giorno. Tutti verrà “recuperato” lunedì 27 dicembre 2021 sempre alle ore 20. Di seguito i cambi di programma previsti per le feste natalizie:

Lotto, Simbolotto e 10eLotto:

l’estrazione prevista per il giorno 25 dicembre 2021, verrà posticipata al giorno 27 dicembre 2021.

l’estrazione prevista per il giorno 1 gennaio 2022, verrà posticipata al giorno 3 gennaio

l’estrazione prevista il 6 gennaio, verrà posticipata al giorno 7 gennaio 2022

I premi

Abbiamo visto perché oggi non ci sarà l’estrazione del Simbolotto, ma quali sono i premi del gioco? La vincita al Simbolotto è indipendente dall’esito della giocata al Lotto e varia a seconda del numero di simboli indovinati e in proporzione alla somma giocata al Lotto. La struttura dei premi è semplice. Ad esempio, tenendo conto di una giocata al Lotto da un euro, si recupera questa somma con due numeri indovinati; con tre invece si ottiene una vincita di 5 euro; si sale a 50 per quattro numeri-simboli; nel caso in cui viene centrata tutta la cinquina si può arrivare a 5mila euro.

