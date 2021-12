Estrazioni del Lotto e Superenalotto rinviate: ecco perché non ci sono oggi

ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO RINVIATE – Perché oggi, sabato 25 dicembre 2021, non si è tenuta l’estrazione del Lotto e del Superenalotto? La risposta è molto semplice: oggi è Natale e quindi festa. Le estrazioni in programma sono quindi state posticipate. A quando? Lunedì 27 dicembre 2021. Se avete fatto la vostra giocata quindi non dovrete far altro che aspettare qualche giorno in più prima di scoprire se la fortuna vi bacerà o meno. Ma vediamo nel dettaglio gli spostamenti per le feste natalizie:

Superenalotto:

l’estrazione di sabato 25 dicembre 2021 è posticipata a lunedì 27 dicembre 2021

l’estrazione di Capodanno si terrà lunedì 3 gennaio 2022

l’estrazione del 6 gennaio slitta a sabato 8 gennaio

l’estrazione di sabato 8 gennaio si giocherà il lunedì successivo (10 gennaio)

Lotto e 10eLotto:

l’estrazione prevista per il giorno 25 dicembre 2021, verrà posticipata al giorno 27 dicembre 2021.

l’estrazione prevista per il giorno 1 gennaio 2022, verrà posticipata al giorno 3 gennaio

l’estrazione prevista il 6 gennaio, verrà posticipata al giorno 7 gennaio 2022

Lotto: cos’è e come funziona

Abbiamo visto perché oggi non ci sono le estrazioni del Lotto, ma di cosa si tratta? Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna. Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. La ruota nazionale, invece, non rappresenta nessuna città. Chi vuole giocare al Lotto deve scegliere intanto se puntare su tutte le ruote (ad esclusione di quella Nazionale), vedendo abbassarsi di dieci volte la quota per l’eventuale vincita, oppure su una (o alcune) di esse. Il numero massimo di numeri giocabili su ogni ruota è di dieci. Il giocatore può pronosticare l’uscita di un numero in particolare (cosiddetto “estratto”): in questo caso è anche possibile scommettere sulla successione dei cinque numeri estratti (estratto determinato). Si possono giocare inoltre due numeri (ambo e ambetto), tre numeri (terno), quattro numeri (quaterna) o cinque numeri (cinquina). Siete pronti a tentare la fortuna a partire dalla prossima estrazione? Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, ricordiamo, si tengono alle ore 20 di martedì, giovedì e sabato.