Estrazione Si Vince Tutto oggi, mercoledì 29 ottobre 2025: i numeri vincenti | Superenalotto

Questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del gioco “Si vince tutto“, concorso speciale del SuperEnalotto, lanciato il 27 aprile 2001, che si svolge ogni mercoledì sera e mette in palio l’intero montepremi. Niente accumulo come avviene invece con il Superenalotto. Avete giocato? Volete scoprire se avete vinto? Scopritelo con noi. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, 29 ottobre 2025, alle ore 20:

ECCO LA COMBINAZIONE VINCENTE:

Le ultime estrazioni:

L’ESTRAZIONE DEL 22 OTTOBRE

L’ESTRAZIONE DEL 15 OTTOBRE

L’ESTRAZIONE DELL’8 OTTOBRE

L’ESTRAZIONE DEL 1 OTTOBRE

L’ESTRAZIONE DEL 24 SETTEMBRE

Si Vince Tutto: come funziona oggi 29 ottobre 2025

Le estrazioni del gioco legato al Superenalotto si svolgono – salvo modifiche straordinarie – ogni mercoledì sera a Roma alle ore 20. I numeri, quindi, sono disponibili poco dopo. La particolarità del gioco Si Vince Tutto è che, nel caso in cui non ci siano vincitori nella prima categoria di premio, il suo montepremi non si accumula per le successive estrazioni ma viene distribuito interamente durante ogni estrazione settimanale. Il costo minimo di una schedina del gioco Si Vince Tutto è di 5 euro e permette di scegliere una combinazione di 12 numeri scelti tra 1 e 90.

Con un’unica schedina si possono giocare fino a un massimo di 18 numeri. Ad ogni concorso vengono estratti 6 numeri. Il gioco prevede cinque categorie di premi. Scegliendo 12 numeri sulla schedina, si vince il premio più alto indovinando i 6 numeri estratti, ma ci sono premi anche per 5, 4, 3 e 2 numeri indovinati.

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).