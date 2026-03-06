Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 6 marzo 2026

Oggi, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 38 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 6 marzo 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 38 del 6 marzo 2026

BARI 43 76 29 71 21

43 76 29 71 CAGLIARI 1 75 39 73 11

1 75 39 73 FIRENZE 72 49 17 62 54

72 49 17 62 GENOVA 36 51 34 56 63

36 51 34 56 MILANO 59 87 52 13 16

59 87 52 13 NAPOLI 13 83 19 79 66

13 83 19 79 PALERMO 18 38 23 63 15

18 38 23 63 ROMA 41 14 85 1 45

41 14 85 1 TORINO 4 1 22 82 57

4 1 22 82 VENEZIA 67 18 14 40 85

67 18 14 40 NAZIONALE 59 55 62 74 12

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 6 marzo 2026

1 4 13 14 18 29 36 38 39 41 43 49 51 59 67 72 75 76 83 87

Numero Oro: 43

Doppio Oro: 43 – 76

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 6 marzo 2026

17 19 22 23 34 40 52 56 62 63 71 73 79 82 85

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 6 marzo 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 6 marzo 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.