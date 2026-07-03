Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 3 luglio 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 3 luglio 2026
Oggi, venerdì 3 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 106 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 3 luglio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 106 del 3 luglio 2026
- BARI 40 – 29 – 47 – 24 – 88
- CAGLIARI 89 – 21 – 43 – 72 – 15
- FIRENZE 50 – 86 – 31 – 13 – 68
- GENOVA 37 – 76 – 7 – 90 – 47
- MILANO 26 – 40 – 23 – 72 – 86
- NAPOLI 15 – 31 – 36 – 85 – 74
- PALERMO 10 – 54 – 49 – 50 – 39
- ROMA 2 – 47 – 51 – 33 – 77
- TORINO 4 – 59 – 24 – 5 – 16
- VENEZIA 29 – 51 – 11 – 42 – 88
- NAZIONALE 31 – 71 – 15 – 23 – 16
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 3 luglio 2026
2 4 7 10 15 21 26 29 31 37
40 43 47 50 51 54 59 76 86 89
Numero Oro: 40
Doppio Oro: 40 29
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
5 11 13 23 24 33 36 42 49 68 72 74 85 88 90
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 3 luglio 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 3 luglio 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.