Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 2 luglio 2026

Oggi, giovedì 2 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 105 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 2 luglio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 105 del 2 luglio 2026

BARI 62 – 88 – 78 – 1 – 70

CAGLIARI 3 – 40 – 50 – 84 – 42

FIRENZE 36 – 58 – 77 – 41 – 83

GENOVA 51 – 5 – 88 – 52 – 34

MILANO 32 – 63 – 73 – 13 – 87

NAPOLI 52 – 2 – 55 – 58 – 54

PALERMO 90 – 23 – 38 – 86 – 88

ROMA 63 – 14 – 84 – 8 – 35

TORINO 80 – 82 – 45 – 83 – 11

VENEZIA 32 – 8 – 56 – 85 – 73

NAZIONALE 27 – 1 – 10 – 47 – 7

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 2 luglio 2026

2 – 3 – 5 – 8 – 14 – 23 – 32 – 36 – 40 – 50 – 51 – 52 – 58 – 62 – 63 – 78 – 80 – 82 – 88 – 90

Numero Oro: 62

Doppio Oro: 62 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, giovedì 2 luglio 2026

1 – 13 – 38 – 41 – 42 – 45 – 55 – 56 – 70 – 73 – 77 – 83 – 84 – 85 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 2 luglio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 2 luglio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.