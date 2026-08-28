Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 28 agosto 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 28 agosto 2026
Oggi, venerdì 28 agosto 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 138 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 28 agosto 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 138 del 28 agosto 2026
- BARI 79 – 83 – 41 – 52 – 53
- CAGLIARI 72 – 29 – 2 – 57 – 87
- FIRENZE 27 – 4 – 62 – 21 – 57
- GENOVA 11 – 24 – 85 – 79 – 40
- MILANO 74 – 70 – 48 – 49 – 80
- NAPOLI 71 – 42 – 70 – 4 – 39
- PALERMO 45 – 56 – 38 – 71 – 70
- ROMA 76 – 40 – 16 – 10 – 28
- TORINO 48 – 31 – 29 – 38 – 78
- VENEZIA 23 – 13 – 62 – 50 – 56
- NAZIONALE 73 – 17 – 7 – 71 – 89
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 28 agosto 2026
3 4 10 12 13 24 27 34 43 44
48 49 58 60 64 71 76 80 82 90
Numero Oro: 12
Doppio Oro: 12 34
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
5 6 15 19 26 28 29 32 35 39 40 55 69 84 89
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 28 agosto 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 28 agosto 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.