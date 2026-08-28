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Lotterie

Internet ha smaterializzato il casinò, non la sua licenza: il modello svizzero del gioco online

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di Redazione TPI

Un casinò accessibile da uno smartphone sembra avere ben poco a che fare con il territorio. Non ci sono sale da raggiungere, tavoli fisici o porte da attraversare: per l’utente tutto passa attraverso un’interfaccia digitale. In Svizzera, però, questa smaterializzazione si ferma davanti a un elemento decisivo: la concessione. Il canale può diventare online, mentre l’identità dell’operatore e le responsabilità che accompagnano l’attività di gioco restano ben definite.

È proprio questa continuità tra mondo fisico e digitale a rendere il modello svizzero interessante. La tecnologia cambia il modo in cui si accede al servizio, ma non trasforma automaticamente il casinò in un’attività senza territorio e senza un soggetto responsabile.

Un casinò online, ma non senza territorio

Per capire il sistema bisogna distinguere ciò che vede l’utente da ciò che esiste dietro lo schermo. La piattaforma è soltanto il punto di accesso. Dietro ci sono un operatore, una concessione e un’autorità chiamata a vigilare sull’attività.

Un esempio rende più chiaro il meccanismo. Nel panorama dei casino online in Svizzera, una piattaforma non va considerata semplicemente come un sito web isolato. Jackpots.ch, per esempio, figura nell’elenco ufficiale delle piattaforme online della Commissione federale delle case da gioco come offerta collegata al Casinò di Baden, con attività online avviata nel luglio 2019. Il punto interessante non è il catalogo di giochi o l’aspetto della piattaforma, ma il rapporto che continua a esistere tra presenza digitale e operatore concessionario.

È una distinzione utile anche per il lettore: il fatto che il servizio venga utilizzato interamente online non significa che sia nato come un’attività puramente digitale. Nel modello svizzero, l’accesso via smartphone o computer rappresenta un nuovo canale attraverso cui opera una casa da gioco sottoposta a un preciso quadro autorizzativo.

Perché la Svizzera ha mantenuto il legame tra digitale e concessione

La svolta risale al 2019. Con l’entrata in vigore della legge federale sui giochi in denaro, le case da gioco concessionarie hanno ottenuto la possibilità di estendere l’attività anche a Internet. Non basta tuttavia aprire una piattaforma: il Consiglio federale deve estendere la concessione e sono necessarie le autorizzazioni della Commissione federale delle case da gioco per le attività previste online.

La conseguenza è importante. L’innovazione non consiste nella nascita di un mercato digitale completamente separato da quello esistente, ma nell’estensione sul web di una filiera regolamentata. È una logica che, pur con regole diverse da Paese a Paese, ricorda quanto sia riduttivo descrivere il settore del gioco come un insieme indistinto di siti. Anche TPI, analizzando come funziona la filiera del gioco pubblico e la sua rete fisica, ha mostrato quanto contino i diversi soggetti e le responsabilità che li collegano.

Dal casinò fisico allo smartphone: cosa cambia e cosa resta

Il passaggio al digitale modifica radicalmente l’esperienza dell’utente, ma non ogni elemento del sistema. Una distinzione semplice aiuta a visualizzarlo:

Elemento Casinò fisico Offerta online
Accesso Luogo fisico Piattaforma digitale
Esperienza Tavoli e apparecchi Software e interfacce
Operatore Identificabile Resta identificabile
Concessione Elemento centrale Continua a essere necessaria
Vigilanza Presente Presente anche sul canale digitale

In altre parole, lo smartphone elimina la necessità di trovarsi fisicamente nella sala, non quella di sapere chi gestisce il servizio e secondo quali regole.

Legale e illegale non si distinguono dall’aspetto di un sito

Qui emerge un’altra conseguenza concreta della digitalizzazione. Sul web, due piattaforme possono apparire altrettanto moderne e professionali pur avendo uno status regolamentare completamente diverso. Grafica, velocità del sito o quantità di giochi non dicono nulla, da sole, sull’autorizzazione dell’operatore.

Per questo il riferimento utile non è l’aspetto della piattaforma, ma la fonte istituzionale. La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) pubblica l’elenco delle case da gioco autorizzate a operare online e vigila sul settore. L’autorità mantiene inoltre un elenco delle offerte non autorizzate il cui accesso deve essere bloccato in Svizzera.

È un dettaglio che cambia la prospettiva: un dominio svizzero, un sito ben progettato o un’interfaccia in italiano non costituiscono, da soli, una prova di autorizzazione. Per verificare lo status di un’offerta, la scelta più sensata è risalire all’operatore e consultare le informazioni dell’autorità competente.

Il paradosso svizzero: più il casinò diventa digitale, più conta sapere chi c’è dietro

La storia dei casinò online svizzeri racconta quindi qualcosa che va oltre il gioco. Internet può rendere quasi invisibile l’infrastruttura fisica di un servizio senza cancellarne l’infrastruttura giuridica e organizzativa.

Nel passaggio dalla sala allo schermo cambiano accesso, tecnologie e abitudini. Rimangono però domande molto concrete: chi gestisce la piattaforma, con quale autorizzazione e sotto quale vigilanza? In un ambiente digitale in cui l’interfaccia tende a nascondere ciò che esiste dietro di essa, sono proprio queste informazioni — più della grafica o del nome del sito — a permettere di capire con chi si ha realmente a che fare.

Redazione TPI
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