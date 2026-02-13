Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 13 febbraio 2026

Oggi, venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 26 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 13 febbraio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 26 del 13 febbraio 2026

B ARI 71 – 7 – 88 – 38 – 26

CAGLIARI 8 – 45 – 59 – 34 – 70

FIRENZE 1 – 70 – 13 – 39 – 50

GENOVA 54 – 26 – 42 – 41 – 39

MILANO 51 – 58 – 82 – 10 – 72

NAPOLI 57 – 4 – 49 – 86 – 54

57 – 4 – 49 – 86 – PALERMO 72 – 3 – 54 – 83 – 33

ROMA 68 – 44 – 6 – 22 – 70

TORINO 33 – 37 – 14 – 25 – 79

V ENEZIA 16 – 20 – 40 – 27 – 37

NAZIONALE 88 – 15 – 53 – 7 – 80

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 13 febbraio 2026

4 11 14 17 29 39 41 42 54 57

59 63 69 71 72 73 76 77 84 90

Numero Oro: 63

Doppio Oro: 63 29

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 13 febbraio 2026

1 2 3 5 9 12 20 24 37 47 49 58 68 74

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 13 febbraio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 13 febbraio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.