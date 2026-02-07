Icona app
Ultimo aggiornamento ore 21:00
Lotterie
Lotterie

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 7 febbraio 2026

di Marco Nepi
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 7 febbraio 2026

Oggi, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 23 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 7 febbraio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 23 del 7 febbraio 2026

  • BARI 
  • CAGLIARI
  • FIRENZE  
  • GENOVA 
  • MILANO
  • NAPOLI 
  • PALERMO 
  • ROMA 
  • TORINO 
  • VENEZIA 
  • NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 7 febbraio 2026

 

Numero Oro: 
Doppio Oro:

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 7 febbraio 2026

 

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

TUTTE LE ESTRAZIONI

I numeri ritardatari ad oggi, sabato 7 febbraio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 7 febbraio 2026:

  • 66 – Nazionale (132)
  • 19 – Cagliari (118)
  • 51 – Roma (108)
  • 13 – Nazionale (110)
  • 1 – Cagliari (109)
  • 80 – Venezia (105)
  • 85 – Genova (105)
  • 8 – Napoli (105)
  • 28 – Palermo (100)
  • 48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO (ARCHIVIO)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

estrazione del lotto oggi

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
