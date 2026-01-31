Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 31 gennaio 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 31 gennaio 2026
Oggi, sabato 31 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 19 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 31 gennaio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 19 del 31 gennaio 2026
- BARI 82 – 38 – 72 – 26 – 22
- CAGLIARI 2 – 33 – 12 – 59 – 1
- FIRENZE 10 – 6 – 1 – 81 – 39
- GENOVA 29 – 27 – 75 – 25 – 4
- MILANO 48 – 71 – 51 – 56 – 18
- NAPOLI 14 – 62 – 65 – 17 – 57
- PALERMO 13 – 14 – 87 – 44 – 57
- ROMA 4 – 39 – 18 – 29 – 72
- TORINO 8 – 22 – 53 – 37 – 78
- VENEZIA 21 – 67 – 61 – 55 – 60
- NAZIONALE 67 – 57 – 45 – 86 – 23
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 31 gennaio 2026
2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 13 – 14 – 21 – 22 – 27
29 – 33 – 38 – 39 – 48 – 62 – 67 – 71 – 72 – 82
Numero Oro: 82
Doppio Oro: 82 – 38
1 – 12 – 17 – 18 – 25 – 26 – 51 – 53
56 – 59 – 61 – 65 – 75 – 81 – 87
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, sabato 31 gennaio 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 31 gennaio 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.