Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 29 agosto 2026

Oggi, sabato 29 agosto 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 139 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 29 agosto 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 139 del 29 agosto 2026

B ARI 65 – 47 – 4 – 89 – 30

CAGLIARI 72 – 57 – 10 – 2 – 43



FIRENZE 32 – 5 – 71 – 73 – 41

GENOVA 33 – 86 – 65 – 40 – 14

MILANO 9 – 52 – 43 – 1 – 45



NAPOLI 76 – 53 – 69 – 64 – 50



PALERMO 39 – 8 – 61 – 57 – 18

ROMA 25 – 40 – 52 – 75 – 57

TORINO 86 – 71 – 17 – 70 – 79

VENEZIA 16 – 50 – 79 – 27 – 48

NAZIONALE 88 – 68 – 50 – 43 – 6

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 29 agosto 2026

4 – 5 – 8 – 9 – 16 – 25 – 32 – 33 – 39 – 40 – 47 – 50 – 52 – 53 – 57 – 65 – 71 – 72 – 76 – 86

Numero Oro: 65

Doppio Oro: 65 – 47

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 29 agosto 2026

1 – 2 – 10 – 17 – 27 – 30 – 43 – 61 – 64 – 69 – 70 – 73 – 75 – 79 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, sabato 29 agosto 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 29 agosto 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.