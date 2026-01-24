Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 24 gennaio 2026

Oggi, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 15 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 24 gennaio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 15 del 24 gennaio 2026

BARI 26 – 24 – 81 – 30 – 32

CAGLIARI 84 – 81 – 48 – 8 – 49



FIRENZE 64 – 30 – 70 – 12 – 89

GENOVA 76 – 71 – 63 – 88 – 27



MILANO 1 – 28 – 9 – 6 – 90

NAPOLI 74 – 26 – 50 – 76 – 24

PALERMO 9 – 75 – 88 – 65 – 13



ROMA 66 – 13 – 21 – 65 – 73

TORINO 78 – 2 – 90 – 51 – 16



VENEZIA 23 -55 – 60 – 47 – 17



NAZIONALE 14 – 70 – 74 – 68 – 20

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 24 gennaio 2026

1 – 2 – 9 – 13 – 23 – 24 – 26 – 28 – 30 – 48 – 55 – 64 – 66 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 81 – 84

Numero Oro: 26

Doppio Oro: 26 – 24

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 24 gennaio 2026

6 – 8 – 12 – 21 – 32 – 47 – 49 – 50 – 51 – 60 – 63 – 65 – 70 – 88 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, sabato 24 gennaio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 24 gennaio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.