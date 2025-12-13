Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 13 dicembre 2025
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 13 dicembre 2025
Oggi, sabato 13 dicembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 199 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 13 dicembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 199 del 13 dicembre 2025
- BARI 61 – 81 – 73 – 68 – 78
- CAGLIARI 76 – 59 – 33 – 78 – 23
- FIRENZE 10 – 37 – 58 – 30 – 71
- GENOVA 17 – 45 – 37 – 36 – 72
- MILANO 10 – 71 – 70 – 46 – 87
- NAPOLI 21 – 11 – 51 – 68 – 1
- PALERMO 84 – 72 – 26 – 17 – 79
- ROMA 39 – 63 – 46 – 67 – 50
- TORINO 35 – 86 – 79 – 68 – 85
- VENEZIA 67 – 68 – 22 – 77 – 76
- NAZIONALE 46 – 12 – 72 – 65 – 70
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 13 dicembre 2025
10 – 11 – 17 – 21 – 35 – 37 – 39 – 45 – 59 – 61
63 – 67 – 68 – 71 – 72 – 73 – 76 – 81 – 84 – 86
Numero Oro: 61
Doppio Oro: 61 – 81
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, sabato 13 dicembre 2025
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 13 dicembre 2025:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.