Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 13 dicembre 2025

Oggi, sabato 13 dicembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 199 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 13 dicembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 199 del 13 dicembre 2025

B ARI 61 – 81 – 73 – 68 – 78

CAGLIARI 76 – 59 – 33 – 78 – 23

FIRENZE 10 – 37 – 58 – 30 – 71

GENOVA 17 – 45 – 37 – 36 – 72

MILANO 10 – 71 – 70 – 46 – 87

NAPOLI 21 – 11 – 51 – 68 – 1

21 – 11 – 51 – 68 – PALERMO 84 – 72 – 26 – 17 – 79

ROMA 39 – 63 – 46 – 67 – 50

TORINO 35 – 86 – 79 – 68 – 85

V ENEZIA 67 – 68 – 22 – 77 – 76

NAZIONALE 46 – 12 – 72 – 65 – 70

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 13 dicembre 2025

10 – 11 – 17 – 21 – 35 – 37 – 39 – 45 – 59 – 61

63 – 67 – 68 – 71 – 72 – 73 – 76 – 81 – 84 – 86

Numero Oro: 61

Doppio Oro: 61 – 81

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 13 dicembre 2025

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, sabato 13 dicembre 2025

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 13 dicembre 2025:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.