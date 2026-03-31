Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 31 marzo 2026

Oggi, martedì 31 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 52 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 31 marzo 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 52 del 31 marzo 2026

B ARI 64 – 9 – 80 – 53 – 34

CAGLIARI 65 – 25 – 53 – 11 – 4

FIRENZE 52 – 61 – 16 – 58 – 66

GENOVA 28 – 61 – 2 – 72 – 60

MILANO 40 – 87 – 27 – 22 – 5

NAPOLI 28 – 17 – 30 – 29 – 37

28 – 17 – 30 – 29 – PALERMO 65 – 15 – 79 – 20 – 52

ROMA 84 – 58 – 35 – 80 – 60

TORINO 34 – 7 – 48 – 35 – 55

V ENEZIA 18 – 24 – 23 – 26 – 87

NAZIONALE 77 – 81 – 40 – 26 – 73

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 31 marzo 2026

1 -4 – 8 – 14 – 16 – 30 – 31 – 32 – 35 – 40

42 – 47 – 54 – 56 – 57 – 61 – 75 – 76 – 83 – 87

Numero Oro: 16

Doppio Oro: 16 – 8

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, martedì 31 marzo 2026

2 – 12 – 15 – 23 – 26 – 33 – 39 – 43 – 55 – 70 – 73 – 79 – 82 – 84 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, martedì 31 marzo 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 31 marzo 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.