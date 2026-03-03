Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 3 marzo 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 3 marzo 2026
Oggi, martedì 3 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 36 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 3 marzo 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 36 del 3 marzo 2026
- BARI 36 – 68 – 14 – 51 – 50
- CAGLIARI 23 – 60 – 82 – 49 – 36
- FIRENZE 32 – 48 – 25 – 82 – 88
- GENOVA 5 – 73 – 60 – 71 – 67
- MILANO 41 – 4 – 60 – 37 – 36
- NAPOLI 42 – 68 – 63 – 44 – 49
- PALERMO 37 – 88 – 8 – 17 – 52
- ROMA 49 – 66 – 89 – 60 – 74
- TORINO 5 – 24 – 22 – 89 – 73
- VENEZIA 47 – 6 – 61 – 18 – 64
- NAZIONALE 66 – 39 – 67 – 74 – 18
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 3 marzo 2026
4 – 5 – 14 – 23 – 24 – 32 – 36 – 37 – 41 – 42 – 47 – 48 – 49 – 60 – 66 – 68 – 73 – 82 – 88
Numero Oro: 36
Doppio Oro: 36 – 68
8 – 17 – 18 – 22 – 25 – 44 – 50 – 51 – 52 – 61 – 63 – 67 – 71 – 74 – 89
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, martedì 3 marzo 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 3 marzo 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.